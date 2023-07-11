Столтенберг: Пока мы не видели развертывания сил "Вагнера" в Беларуси

"До сих пор мы не видели никакого развертывания или перемещения каких-либо сил "Вагнера" в Беларусь. Но, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит. И, конечно, для Литвы соседство имеет значение. НАТО находится здесь, мы готовы защищать от любой потенциальной угрозы, но пока мы не видели развертывания сил "Вагнера" в Беларуси", – отметил генсек Альянса.

Контекст:

Российские власти заявляли, что после мятежа в РФ 23–24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин должен "уйти в Беларусь".

27 июня Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, утверждал, что создатель ЧВК уже находится на территории Беларуси. В тот же день журналисты сообщили, что самолет Пригожина прибыл на военный аэродром под Минском.

6 июля Лукашенко сообщил, что Пригожина и наемников "Вагнера" нет на территории республики.

Президенты Литвы и Польши заявили, что вопрос перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь необходимо рассмотреть на саммите НАТО в Вильнюсе. Литва уже усилила охрану и разведку на границе с Беларусью, о планах усилить охрану заявила и Польша.