Науседа о вагнеровцах в Беларуси: Имеющихся у Литвы сил достаточно

"Госсовет по обороне еще до саммита НАТО принял решения об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы. На данный момент их достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией и, если потребуются решения, обязательно их примем в кратчайшие сроки", – сказал он.
Науседа заявил, что размещение наемников "Вагнера" на территории Беларуси меняет ситуацию с безопасностью в Литве.
Известно, что самого Пригожина отправляют в Беларусь. Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
26 июня издание "Верстка" сообщило, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.
14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.
В Госпогранслужбе Украины сообщали 16 июля, что вагнеровцы, которые прибыли в Беларусь, сейчас не представляют угрозы для Украины.