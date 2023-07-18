Науседа о вагнеровцах в Беларуси: Имеющихся у Литвы сил достаточно

Науседа: Мы будем следить за ситуацией и, если потребуются решения, обязательно их примем в кратчайшие сроки Фото: EPA

"Госсовет по обороне еще до саммита НАТО принял решения об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы. На данный момент их достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией и, если потребуются решения, обязательно их примем в кратчайшие сроки", – сказал он.

Науседа заявил, что размещение наемников "Вагнера" на территории Беларуси меняет ситуацию с безопасностью в Литве.