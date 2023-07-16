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ГУР о чистке в руководстве армии РФ после мятежа Пригожина: Там банка, в ней пауки. Желаем успеха всем участникам соревнований

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Мятеж Пригожина в РФ проводили и организовывали одни люди, а на допросы сегодня ходят другие, отметил Юсов (на фото)
Мятеж Пригожина в РФ проводили и организовывали одни люди, а на допросы сегодня ходят другие, отметил Юсов (на фото)
Фото: gur.gov.ua

Среди российской власти сегодня царит и господствует атмосфера недоверия, один из ярких примеров – чистки в руководстве армии после мятежа основателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 16 июля в эфире телеканала "Freeдом" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"Там есть банка, в ней пауки, и мы желаем успеха всем участникам соревнований. Мы сегодня контрастируем, что [замначальника российского Генерального штаба, экс-командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея] Суровикина на фронте нет и Украину это вполне устраивает. Чем больше разборов, допросов, арестов, наверное, тем интереснее наблюдать за этим процессом", – подчеркнул Юсов.

Представитель украинской разведки отметил "очень интересную ситуацию", когда мятеж Пригожина "проводили и организовывали одни люди, а на допросы сегодня ходят другие".

"И фактически отстранены от исполнения обязанностей… Получается, что уже не российский бунт бессмысленный и беспощадный, а подавление бунта бессмысленное и беспощадное", – указал Юсов.

По его словам, чистки касаются в том числе и боевых офицеров, что для Украины "вполне удовлетворительный сценарий".

"А дальше, чем больше будет успеха у украинских сил безопасности и обороны, тем больше процессов внутренней борьбы мы будем наблюдать внутри самой РФ", – резюмировал Юсов.

Контекст:

На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. Президент страны-оккупанта Владимир Путин назвал происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.

В ходе мятежа российские военные не оказывали значительного сопротивления вагнеровцам, при этом мятежники подбивали авиацию российских военных.

СМИ сообщали, что Кремль начал масштабную чистку в руководстве армии после мятежа Пригожина, в частности были задержаны не менее 13 офицеров, в том числе Суровикин.

Теги: Россия, Андрей Юсов, допрос, ЧВК Вагнер, конфликт, Сергей Суровикин, ГУР Минобороны Украины, мятеж Пригожина
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