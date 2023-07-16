ГУР о чистке в руководстве армии РФ после мятежа Пригожина: Там банка, в ней пауки. Желаем успеха всем участникам соревнований

"Там есть банка, в ней пауки, и мы желаем успеха всем участникам соревнований. Мы сегодня контрастируем, что [замначальника российского Генерального штаба, экс-командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея] Суровикина на фронте нет и Украину это вполне устраивает. Чем больше разборов, допросов, арестов, наверное, тем интереснее наблюдать за этим процессом", – подчеркнул Юсов.
Представитель украинской разведки отметил "очень интересную ситуацию", когда мятеж Пригожина "проводили и организовывали одни люди, а на допросы сегодня ходят другие".
"И фактически отстранены от исполнения обязанностей… Получается, что уже не российский бунт бессмысленный и беспощадный, а подавление бунта бессмысленное и беспощадное", – указал Юсов.
По его словам, чистки касаются в том числе и боевых офицеров, что для Украины "вполне удовлетворительный сценарий".
"А дальше, чем больше будет успеха у украинских сил безопасности и обороны, тем больше процессов внутренней борьбы мы будем наблюдать внутри самой РФ", – резюмировал Юсов.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. Президент страны-оккупанта Владимир Путин назвал происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.
В ходе мятежа российские военные не оказывали значительного сопротивления вагнеровцам, при этом мятежники подбивали авиацию российских военных.
СМИ сообщали, что Кремль начал масштабную чистку в руководстве армии после мятежа Пригожина, в частности были задержаны не менее 13 офицеров, в том числе Суровикин.