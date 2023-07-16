ГУР о чистке в руководстве армии РФ после мятежа Пригожина: Там банка, в ней пауки. Желаем успеха всем участникам соревнований

Мятеж Пригожина в РФ проводили и организовывали одни люди, а на допросы сегодня ходят другие, отметил Юсов (на фото) Фото: gur.gov.ua

"Там есть банка, в ней пауки, и мы желаем успеха всем участникам соревнований. Мы сегодня контрастируем, что [замначальника российского Генерального штаба, экс-командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея] Суровикина на фронте нет и Украину это вполне устраивает. Чем больше разборов, допросов, арестов, наверное, тем интереснее наблюдать за этим процессом", – подчеркнул Юсов.

Представитель украинской разведки отметил "очень интересную ситуацию", когда мятеж Пригожина "проводили и организовывали одни люди, а на допросы сегодня ходят другие".

"И фактически отстранены от исполнения обязанностей… Получается, что уже не российский бунт бессмысленный и беспощадный, а подавление бунта бессмысленное и беспощадное", – указал Юсов.

По его словам, чистки касаются в том числе и боевых офицеров, что для Украины "вполне удовлетворительный сценарий".

"А дальше, чем больше будет успеха у украинских сил безопасности и обороны, тем больше процессов внутренней борьбы мы будем наблюдать внутри самой РФ", – резюмировал Юсов.