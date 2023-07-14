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Суровикин "пропал без вести" после мятежа Пригожина – глава разведки Эстонии

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Суровикин не появлялся на публике с 24 июня
Суровикин не появлялся на публике с 24 июня
Фото: EPA

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин изолирует и увольняет "сомнительных", с его точки зрения, офицеров после мятежа Евгения Пригожина, создателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер". Об этом глава разведцентра сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил 14 июля, пишет ERR.

Эстонский разведчик отметил, что как и ожидалось, в министерстве обороны России, его Главном разведывательном управлении (ГРУ) и вооруженных силах после мятежа ЧВК "Вагнер" была проведена чистка: 13 высокопоставленных офицеров были задержаны и около 15 офицеров, подозреваемых в причастности к "вагнеровскому" восстанию, были уволены.

Гросберг отметил, что заместитель начальника российского Генерального штаба, экс-командующий группировкой войск РФ в Украине генерал Сергей Суровикин "пропал без вести" три недели назад. По его данным, задержаны также заместитель министра обороны по тылу, заместитель Суровикина (вероятно, генерал-полковник Андрей Юдин) и неназванный генерал ГРУ.

"Это неудивительно, это было ожидаемо. Вероятно, Путин подготовил свой список, и сейчас устраняются те, кого уже нельзя считать надежными", – полагает он.

Гросберг также обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова, которое, видимо, было вызвано его критикой Генштаба РФ и докладами, в которых он описывал проблемы 58-й армии, воюющей в Украине под его командованием.

"Все это свидетельствует о том, что резервы Российской Федерации на исходе, так как ротация частей с фронта невозможна", – отметил Гросберг.

Контекст:

Суровикин в ночь на 24 июня записал обращение к наемникам ЧВК "Вагнер", призвав их не принимать участия в мятеже, объявленном Пригожиным. Генерал оказался одним из очень немногих представителей военно-политической верхушки РФ, кто во время мятежа появился в публичном пространстве.

The Financial Times со ссылкой на источники написала 28 июня, что Суровикин, известный своими хорошими отношениями с Пригожиным, не появлялся на публике с тех пор, как утром 24 июня записал видеообращение.

27 июня The New York Times написала, что Суровикин знал о планах Пригожина по организации мятежа. NYT указала, что спецслужбы США пытаются выяснить, оказывал ли генерал создателю "Вагнера" какую-либо помощь в планировании мятежа. В Кремле публикацию издания назвали "спекуляцией".

28 июня в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина, который якобы с 25 июня находится в московском СИЗО "Лефортово". Информацию о вероятном аресте генерала в Кремле комментировать не стали.

29 июня российские и западные медиа со ссылкой на источники сообщили, что генерал мог быть задержан или даже арестован. В тот же день Telegram-канал Baza опубликовал комментарий дочери Суровикина, которая заявила, что с ее отцом "ничего не произошло" и он на работе. 12 июля издание "Верстка" писало, что Суровикин задержан ФСБ и изолирован, но объявлений ему не предъявлено.

Телеканал СNN сообщил, что Суровикин был тайным членом ЧВК "Вагнер" с личным регистрационным номером VIP Wagner.

Теги: Россия, Владимир Путин, Эстония, арест, армия РФ, война России против Украины, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, мятеж Пригожина
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