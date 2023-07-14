Суровикин "пропал без вести" после мятежа Пригожина – глава разведки Эстонии

Эстонский разведчик отметил, что как и ожидалось, в министерстве обороны России, его Главном разведывательном управлении (ГРУ) и вооруженных силах после мятежа ЧВК "Вагнер" была проведена чистка: 13 высокопоставленных офицеров были задержаны и около 15 офицеров, подозреваемых в причастности к "вагнеровскому" восстанию, были уволены.

Гросберг отметил, что заместитель начальника российского Генерального штаба, экс-командующий группировкой войск РФ в Украине генерал Сергей Суровикин "пропал без вести" три недели назад. По его данным, задержаны также заместитель министра обороны по тылу, заместитель Суровикина (вероятно, генерал-полковник Андрей Юдин) и неназванный генерал ГРУ.

"Это неудивительно, это было ожидаемо. Вероятно, Путин подготовил свой список, и сейчас устраняются те, кого уже нельзя считать надежными", – полагает он.

Гросберг также обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова, которое, видимо, было вызвано его критикой Генштаба РФ и докладами, в которых он описывал проблемы 58-й армии, воюющей в Украине под его командованием.

"Все это свидетельствует о том, что резервы Российской Федерации на исходе, так как ротация частей с фронта невозможна", – отметил Гросберг.