Суровикин "пропал без вести" после мятежа Пригожина – глава разведки Эстонии

Эстонский разведчик отметил, что как и ожидалось, в министерстве обороны России, его Главном разведывательном управлении (ГРУ) и вооруженных силах после мятежа ЧВК "Вагнер" была проведена чистка: 13 высокопоставленных офицеров были задержаны и около 15 офицеров, подозреваемых в причастности к "вагнеровскому" восстанию, были уволены.
Гросберг отметил, что заместитель начальника российского Генерального штаба, экс-командующий группировкой войск РФ в Украине генерал Сергей Суровикин "пропал без вести" три недели назад. По его данным, задержаны также заместитель министра обороны по тылу, заместитель Суровикина (вероятно, генерал-полковник Андрей Юдин) и неназванный генерал ГРУ.
"Это неудивительно, это было ожидаемо. Вероятно, Путин подготовил свой список, и сейчас устраняются те, кого уже нельзя считать надежными", – полагает он.
Гросберг также обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова, которое, видимо, было вызвано его критикой Генштаба РФ и докладами, в которых он описывал проблемы 58-й армии, воюющей в Украине под его командованием.
"Все это свидетельствует о том, что резервы Российской Федерации на исходе, так как ротация частей с фронта невозможна", – отметил Гросберг.
Суровикин в ночь на 24 июня записал обращение к наемникам ЧВК "Вагнер", призвав их не принимать участия в мятеже, объявленном Пригожиным. Генерал оказался одним из очень немногих представителей военно-политической верхушки РФ, кто во время мятежа появился в публичном пространстве.
The Financial Times со ссылкой на источники написала 28 июня, что Суровикин, известный своими хорошими отношениями с Пригожиным, не появлялся на публике с тех пор, как утром 24 июня записал видеообращение.
27 июня The New York Times написала, что Суровикин знал о планах Пригожина по организации мятежа. NYT указала, что спецслужбы США пытаются выяснить, оказывал ли генерал создателю "Вагнера" какую-либо помощь в планировании мятежа. В Кремле публикацию издания назвали "спекуляцией".
28 июня в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина, который якобы с 25 июня находится в московском СИЗО "Лефортово". Информацию о вероятном аресте генерала в Кремле комментировать не стали.
29 июня российские и западные медиа со ссылкой на источники сообщили, что генерал мог быть задержан или даже арестован. В тот же день Telegram-канал Baza опубликовал комментарий дочери Суровикина, которая заявила, что с ее отцом "ничего не произошло" и он на работе. 12 июля издание "Верстка" писало, что Суровикин задержан ФСБ и изолирован, но объявлений ему не предъявлено.
Телеканал СNN сообщил, что Суровикин был тайным членом ЧВК "Вагнер" с личным регистрационным номером VIP Wagner.