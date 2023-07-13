В РФ отстранили командующего армией, воюющей на запорожском направлении. Он пожаловался, что это произошло после доклада "о главной трагедии войны"

Обращение, возможно, изначально предназначалось только для военнослужащих 58-й армии (Гурулев ранее тоже командовал этим подразделением, за публикацию "непубличного" аудиообращения был раскритикован депутатом Госдумы от "Единой России" Андреем Турчаком).

Попов говорит там, что у него "возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами".

Российский генерал утверждает, что "назвал все вещи своими именами" и рассказал командованию о "самой главной трагедии современной войны" – отсутствии средств контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях оккупантов от украинской артиллерии.

Он якобы говорил о других проблемах и "высказал это на самом высоком уровне – откровенно, предельно жестко".

"В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели меня из расположения и от меня избавились", – сообщил Попов. Ссылаясь на других сослуживцев, он добавил, что 58-ю армию "ударил с тыла ее старший начальник, предательски и подло обезглавив в самый тяжелый и напряженный момент".

По информации Telegram-канала Grey Zone ("Медуза" связывает его с признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер"), Попова отстранили после доклада начальнику Генштаба вооруженных сил страны-агрессора Валерию Герасимову, в котором генерал предлагал провести ротацию подразделений оккупантов на первой линии фронта.

В ответ на доклад Герасимов якобы сказал, что Попов "занимается дезинформацией и паникерством", а когда тот заявил, что "попытается достучаться" до президента РФ Владимира Путина, "в полуистерическом тоне обвинил его в шантаже".