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В РФ отстранили командующего армией, воюющей на запорожском направлении. Он пожаловался, что это произошло после доклада "о главной трагедии войны"

Попов считает, что "старшие начальники почувствовали в нем опасность"
Попов считает, что "старшие начальники почувствовали в нем опасность"
Фото: ric.mil.ru

Депутат Госдумы Андрей Гурулев 12 июля опубликовал в Telegram аудиообращение командующего 58-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак) к подчиненным, в котором тот сообщил о своем отстранении.

Обращение, возможно, изначально предназначалось только для военнослужащих 58-й армии (Гурулев ранее тоже командовал этим подразделением, за публикацию "непубличного" аудиообращения был раскритикован депутатом Госдумы от "Единой России" Андреем Турчаком).

Попов говорит там, что у него "возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами". 

Российский генерал утверждает, что "назвал все вещи своими именами" и рассказал командованию о "самой главной трагедии современной войны" – отсутствии средств контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях оккупантов от украинской артиллерии. 

Он якобы говорил о других проблемах и "высказал это на самом высоком уровне – откровенно, предельно жестко". 

"В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели меня из расположения и от меня избавились", – сообщил Попов. Ссылаясь на других сослуживцев, он добавил, что 58-ю армию "ударил с тыла ее старший начальник, предательски и подло обезглавив в самый тяжелый и напряженный момент". 

По информации Telegram-канала Grey Zone ("Медуза" связывает его с признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер"), Попова отстранили после доклада начальнику Генштаба вооруженных сил страны-агрессора Валерию Герасимову, в котором генерал предлагал провести ротацию подразделений оккупантов на первой линии фронта.

В ответ на доклад Герасимов якобы сказал, что Попов "занимается дезинформацией и паникерством", а когда тот заявил, что "попытается достучаться" до президента РФ Владимира Путина, "в полуистерическом тоне обвинил его в шантаже". 

Контекст:

58-я армия, по данным CNN, воюет на запорожском направлении.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госдума, артиллерия, ротация, война России против Украины, Валерий Герасимов, аудио, паника, российские оккупанты
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