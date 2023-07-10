Герасимов впервые появился на публике после бунта "Вагнера" и сообщений об отстранении от командования войсками РФ в Украине

На видео, опубликованном минобороны РФ, Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктора Афзалова.

При этом в кадре отсутствовал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, предположения о возможном задержании которого появились после мятежа наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер". Суровикин также не сидел в президиуме вместе с Герасимовым, хотя является его замом по руководству войсками РФ в Украине. Таким образом, Суровикин не появляется на публике уже 11 день, отмечает "Верстка".

Советник главы МВД Андрей Геращенко уверен, что Герасимова показали, чтобы опровергнуть заявления о том, что тот отстранен после мятежа, а обязанности командующего объединенной группировкой войск исполняет генерал Михаил Теплинский.

"Смотрите, мол, сами: вот живой сидит, бумагами шуршит, доклады заслушивает, задачи ставит. Один только вопрос: почему доклад "об уничтожении четырех украинских баллистических целей" представил начальник Главного штаба ВКС Афзалов, а не лично главнокомандующий ВКС РФ?" – поинтересовался он.

Блогер Роман Шрайк в своем Telegram тоже обратил внимание на то, что Герасимову докладывал Афзалов, а не Суровикин.