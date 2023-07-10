Герасимов впервые появился на публике после бунта "Вагнера" и сообщений об отстранении от командования войсками РФ в Украине

На видео, опубликованном минобороны РФ, Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктора Афзалова.
При этом в кадре отсутствовал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, предположения о возможном задержании которого появились после мятежа наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер". Суровикин также не сидел в президиуме вместе с Герасимовым, хотя является его замом по руководству войсками РФ в Украине. Таким образом, Суровикин не появляется на публике уже 11 день, отмечает "Верстка".
Советник главы МВД Андрей Геращенко уверен, что Герасимова показали, чтобы опровергнуть заявления о том, что тот отстранен после мятежа, а обязанности командующего объединенной группировкой войск исполняет генерал Михаил Теплинский.
"Смотрите, мол, сами: вот живой сидит, бумагами шуршит, доклады заслушивает, задачи ставит. Один только вопрос: почему доклад "об уничтожении четырех украинских баллистических целей" представил начальник Главного штаба ВКС Афзалов, а не лично главнокомандующий ВКС РФ?" – поинтересовался он.
Блогер Роман Шрайк в своем Telegram тоже обратил внимание на то, что Герасимову докладывал Афзалов, а не Суровикин.
После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" и ее главаря Евгения Пригожина российские военкоры сообщали, что Герасимова отстранили от командования боевыми действиями в Украине. Первые сообщения об этом появились еще 28 июня.
Кроме того, после мятежа в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина. В частности, об этом написала The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к аппарату российского минобороны. Также о том, что Суровикин еще с 25 июня находится в СИЗО "Лефортово" в Москве, 28 июня сообщил в Telegram так называемый военкор Владимир Романов.
Российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин 30 июня писал, что российская ФСБ начала распространять документы, подтверждающие участие Суровикина в попытке переворота.