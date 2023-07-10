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Герасимов впервые появился на публике после бунта "Вагнера" и сообщений об отстранении от командования войсками РФ в Украине

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На видео, опубликованном минобороны РФ, Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ
На видео, опубликованном минобороны РФ, Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ
Скриншот: Минобороны России / Telegram

Министерство обороны страны-агрессора России утром 10 июля опубликовало отрывок записи с совещания в штабе объединенной группировки войск, на котором присутствовал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет "Верстка". Это произошло на фоне слухов об отстранении Герасимов от обязанностей.

На видео, опубликованном минобороны РФ, Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктора Афзалова.

При этом в кадре отсутствовал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, предположения о возможном задержании которого появились после мятежа наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер". Суровикин также не сидел в президиуме вместе с Герасимовым, хотя является его замом по руководству войсками РФ в Украине. Таким образом, Суровикин не появляется на публике уже 11 день, отмечает "Верстка".

Советник главы МВД Андрей Геращенко уверен, что Герасимова показали, чтобы опровергнуть заявления о том, что тот отстранен после мятежа, а обязанности командующего объединенной группировкой войск исполняет генерал Михаил Теплинский.

"Смотрите, мол, сами: вот живой сидит, бумагами шуршит, доклады заслушивает, задачи ставит. Один только вопрос: почему доклад "об уничтожении четырех украинских баллистических целей" представил начальник Главного штаба ВКС Афзалов, а не лично главнокомандующий ВКС РФ?" – поинтересовался он.

Блогер Роман Шрайк в своем Telegram тоже обратил внимание на то, что Герасимову докладывал Афзалов, а не Суровикин.

Контекст:

После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" и ее главаря Евгения Пригожина российские военкоры сообщали, что Герасимова отстранили от командования боевыми действиями в Украине. Первые сообщения об этом появились еще 28 июня. 

Кроме того, после мятежа в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина. В частности, об этом написала The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к аппарату российского минобороны. Также о том, что Суровикин еще с 25 июня находится в СИЗО "Лефортово" в Москве, 28 июня сообщил в Telegram так называемый военкор Владимир Романов.

Российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин 30 июня писал, что российская ФСБ начала распространять документы, подтверждающие участие Суровикина в попытке переворота.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, ФСБ, наемники, Минобороны, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Валерий Герасимов, Сергей Суровикин
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