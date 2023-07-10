Герасимова отстранили от командования войсками РФ в Украине – российские военкоры

Например, Telegram-канал "Рыбарь" еще 28 июня писал, что фактическое руководство ходом военных действий теперь осуществляет командующий ВДВ России Михаил Теплинский.

"Валерий Герасимов формально сохраняет должность начальника Генерального штаба, но к решениям вопросов СВО уже отношения не имеет", – говорится в сообщении.

Информацию о том, что Теплинский де-факто руководит на фронте вместо Герасимова, 8 июля подтвердил "Романов Лайт".

Контекст:

Как отмечает Moscow Times, с начала войны президент страны-агрессора РФ Владимир Путин как минимум четырежды менял командующего армией РФ в Украине. С апреля прошлого года российской группировкой руководил Александр Дворников, спустя два месяца его сменил Геннадий Жидко, который был уволен в октябре – вскоре после деоккупации Украиной Харьковской области. Затем эту должность занял Сергей Суровикин, пробыв на ней до января. Тогда на его место пришел Герасимов.

Вскоре после неудавшейся попытки мятежа признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина. В частности, об этом написала The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к аппарату российского минобороны. Также о том, что Суровикин еще с 25 июня находится в СИЗО "Лефортово" в Москве, 28 июня сообщил в Telegram так называемый военкор Владимир Романов.