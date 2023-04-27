Буданов о российском вторжении: Шойгу, Герасимов выступали за. До последнего держался Бортников, но из-за личных мотивов за две недели до начала резко изменил свое мнение

Буданов говорит, что в российском военно-политическом руководстве сторонников войны было немного, а сейчас в окружении Путина есть "жесткие противоречия" по этому вопросу Фото: gur.gov.ua

"Вы очень удивитесь, если я скажу, что далеко не все выступали за это вторжение. Это малоизвестный факт, но это факт. Мне легче вам сказать, кто выступал. Выступал исключительно [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, [начальник Генерального штаба РФ генерал Валерий] Герасимов выступал за. До последнего держался [директор ФСБ Александр] Бортников, он был против, но из-за определенных личных мотивов за две недели до начала он резко изменил свое мнение и сказал: "Нет, там все нормально, мы готовы". И еще несколько функционеров. Все", – перечислил глава ГУР МО

Разведчик пояснил, почему Бортников в конце концов поддержал вторжение.

"Он понимал, что там не все так хорошо. Но были определенные события, заставившие его резко изменить свое мнение. Они связаны с деньгами – с вопросом, а куда же они тратили средства столько лет. Двадцать лет ты пишешь, что у нас все по плану. Средства огромные идут. Приходит "время Ч", а ты говоришь "мы еще немного не готовы" – здесь что-то не то", – сообщил Буданов.

Он добавил, что в руководстве РФ сейчас существуют противоречия относительно того, как завершить развязанную Россией войну.

"Непонимание есть. Противоречия тоже есть. Жесткие противоречия есть. Но Россия – это не то общество, где будут какие-то изменения, как у нас: не нравится – вышел, сказал, тебе что-то ответили, дальше кого-то на Майдан вывели. Там так не работает", – подчеркнул глава ГУР МО.

То, что многие люди из путинского окружения понимали, что вторжение для российского режима закончится нехорошо, по словам главы украинской военной разведки, "это факт".

"Это сейчас для них вопрос выживания", – ответил Буданов на вопрос, смогут ли противники войны помешать России "катиться в бездну".

Он убежден, что правящей верхушке РФ "победа" в любом виде, даже выдуманная российской пропагандой на фоне неудач оккупантов в Украине, необходима, потому что "если начнут искать виновных, то виновных придется все же назначить", объяснил руководитель украинской военной разведки.

"Давайте опять же погрузимся немного в историю с вами. Был такой случай интересный в истории Российской империи – проигрыш Ливонской войны [в XVI веке]. Они тогда шли на Ливонию. Это времена Ивана Грозного. И не удалось у них, культурно это назовем. Это привело к поиску виновных. А поиск виновных привел к появлению опричников. Что дальше все, думаю, помнят. Закончилось массовым террором внутри страны, потому что начали искать, кто виноват. А дальше, как говорится, привыкли немного к этому", – подытожил Буданов.