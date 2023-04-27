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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов о российском вторжении: Шойгу, Герасимов выступали за. До последнего держался Бортников, но из-за личных мотивов за две недели до начала резко изменил свое мнение

Буданов говорит, что в российском военно-политическом руководстве сторонников войны было немного, а сейчас в окружении Путина есть "жесткие противоречия" по этому вопросу
Буданов говорит, что в российском военно-политическом руководстве сторонников войны было немного, а сейчас в окружении Путина есть "жесткие противоречия" по этому вопросу
Фото: gur.gov.ua

В российской властной верхушке было не так много сторонников полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Вы очень удивитесь, если я скажу, что далеко не все выступали за это вторжение. Это малоизвестный факт, но это факт. Мне легче вам сказать, кто выступал. Выступал исключительно [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, [начальник Генерального штаба РФ генерал Валерий] Герасимов выступал за. До последнего держался [директор ФСБ Александр] Бортников, он был против, но из-за определенных личных мотивов за две недели до начала он резко изменил свое мнение и сказал: "Нет, там все нормально, мы готовы". И еще несколько функционеров. Все", – перечислил глава ГУР МО

Разведчик  пояснил, почему Бортников в конце концов поддержал вторжение.

"Он понимал, что там не все так хорошо. Но были определенные события, заставившие его резко изменить свое мнение. Они связаны с деньгами – с вопросом, а куда же они тратили средства столько лет. Двадцать лет ты пишешь, что у нас все по плану. Средства огромные идут. Приходит "время Ч", а ты говоришь "мы еще немного не готовы" – здесь что-то не то", – сообщил Буданов.

Он добавил, что в руководстве РФ сейчас существуют противоречия относительно того, как завершить развязанную Россией войну.

"Непонимание есть. Противоречия тоже есть. Жесткие противоречия есть. Но Россия – это не то общество, где будут какие-то изменения, как у нас: не нравится – вышел, сказал, тебе что-то ответили, дальше кого-то на Майдан вывели. Там так не работает", – подчеркнул глава ГУР МО.

То, что многие люди из путинского окружения понимали, что вторжение для российского режима закончится нехорошо, по словам главы украинской военной разведки, "это факт".

"Это сейчас для них вопрос выживания", – ответил Буданов на вопрос, смогут ли противники войны помешать России "катиться в бездну".

Он убежден, что правящей верхушке РФ "победа" в любом виде, даже выдуманная российской пропагандой на фоне неудач оккупантов в Украине, необходима, потому что "если начнут искать виновных, то виновных придется все же назначить", объяснил руководитель украинской военной разведки.

"Давайте опять же погрузимся немного в историю с вами. Был такой случай интересный в истории Российской империи – проигрыш Ливонской войны [в XVI веке]. Они тогда шли на Ливонию. Это времена Ивана Грозного. И не удалось у них, культурно это назовем. Это привело к поиску виновных. А поиск виновных привел к появлению опричников. Что дальше все, думаю, помнят. Закончилось массовым террором внутри страны, потому что начали искать, кто виноват. А дальше, как говорится, привыкли немного к этому", – подытожил Буданов.

Контекст:

3 ноября 2022 года издание The Times опубликовало расследование, в котором утверждается, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и Бортников к лету 2021 года приняли решение о военном вторжении в Украину. Впоследствии они смогли убедить Путина в необходимости начать боевые действия. Подтолкнул Путина к решению напасть на Украину его друг, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, писало 2 декабря The Wall Street Journal.

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов также считает, что "Путин, Патрушев и Бортников – это одно целое", и полагает, что они вместе обсуждали и принимали решение о вторжении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по отношению к плану вторжения оказался, по характеристике издания, лишь "колеблющимся исполнителем". А большинство высокопоставленных российских чиновников и олигархов из окружения Путина, как следует из материала The Times, до последнего не знали, что решение о вторжении принято, и воспринимали постепенную эскалацию вокруг Украины как блеф со стороны Путина.

Путин решил начать войну против Украины в 2021 году и верил, что все будет "быстро и безболезненно". Об этом говорится в расследовании российского издания "Верстка", опубликованном 25 апреля 2023 года

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма

Теги: Россия, Украина, оккупация, Сергей Шойгу, вторжение, Николай Патрушев, Александр Бортников, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Герасимов, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация
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