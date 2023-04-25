"Запустить последние ракеты по памятнику Бандере во Львове, и все – "денацифицировали". Удобно?" Буданов считает, что Россия может заявить о "победе" в Украине в любой момент

"Понимаете, в чем парадокс? Ни один человек вам не сможет сказать, а какая цель [российской] "специальной военной операции". Ее не существует. Исходя из того, что ее не существует, это дает возможность в любой момент объявить о том, что цель достигнута", – сказал глава ГУР МО.

По его мнению, заявив целью вторжения в Украину "денацификацию", российские оккупанты придумали для себя "очень удобно".

"Что такое "денацификация"? Это смешно. Можно в любой день сказать: "денацифицировали" Украину". Запустить несколько ракет последних по памятнику Бандере во Львове, и все – "денацифицировали". Удобно?" – подчеркнул Буданов.

Поскольку представления о "денацификации" размыты, то, по мнению главы ГУР МО, при определенных усилиях российской пропаганды ее можно объявить состоявшейся в любой момент.

"Они ведь так и говорят, кстати: "Украина же нам братский народ". Вы же слышите это постоянно, вероятно, в их лексике. "Это родной народ, это братский народ, но они [украинцы] под влиянием фашистов". Так вот если "фашистов" не станет – все. Это очень острый и специфический аспект. Не следует забывать, что пропагандистская машина в любой момент развернет все в нужном им направлении", – заявил Буданов.

Он добавил, что пропагандистский "план Б" у России всегда есть.

"Любое поражение они покажут как победу. Вспомните Херсон. Единственное серьезное военное достижение. Областной центр. Потеряли. И что? Ноль [реакции в российском обществе]", – напомнил он.

Даже когда оккупантов полностью выбьют с территории Украины, руководство РФ будет утверждать, что "цель достигнута", "мы дали команду выйти", а перед этим "уничтожили всех фашистов", убежден Буданов.

Население России без всякого смущения примет эти тезисы и поверит в них, считает разведчик.

"Воспримут, поверьте мне, – воспримут бегом. Если руководство их государства примет такое решение, они покажут это как победу", – полагает он.

Правящей верхушке РФ "победа" в любом виде необходима, потому что "если начнут искать виновных, то виновных придется все же назначить", объяснил руководитель украинской военной разведки.

"Поэтому гораздо легче сказать, что "все идет по плану", "мы победили" и дальше начать как-то иначе это все заканчивать", – говорит он.

Отмечая, что ранее в истории России народные бунты начинались иногда после военных неудач, глава ГУР МО уточнил, что в те времена "не было такой пропагандистской машины".

"Это еще одна очень большая разница. Теперь легче для режима", – резюмировал Буданов.