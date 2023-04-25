ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Запустить последние ракеты по памятнику Бандере во Львове, и все – "денацифицировали". Удобно?" Буданов считает, что Россия может заявить о "победе" в Украине в любой момент

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская пропаганда поможет Кремлю представить любой исход войны в Украине как победу РФ, предупреждает Буданов
Российская пропаганда поможет Кремлю представить любой исход войны в Украине как победу РФ, предупреждает Буданов
Фото: gur.gov.ua

Российская пропаганда представит как "победу" России любой итог войны в Украине. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Понимаете, в чем парадокс? Ни один человек вам не сможет сказать, а какая цель [российской] "специальной военной операции". Ее не существует. Исходя из того, что ее не существует, это дает возможность в любой момент объявить о том, что цель достигнута", – сказал глава ГУР МО.

По его мнению, заявив целью вторжения в Украину "денацификацию", российские оккупанты придумали для себя "очень удобно".

"Что такое "денацификация"? Это смешно. Можно в любой день сказать: "денацифицировали" Украину". Запустить несколько ракет последних по памятнику Бандере во Львове, и все – "денацифицировали". Удобно?" – подчеркнул Буданов.

Поскольку представления о "денацификации" размыты, то, по мнению главы ГУР МО, при определенных усилиях российской пропаганды ее можно объявить состоявшейся в любой момент.

"Они ведь так и говорят, кстати: "Украина же нам братский народ". Вы же слышите это постоянно, вероятно, в их лексике. "Это родной народ, это братский народ, но они [украинцы] под влиянием фашистов". Так вот если "фашистов" не станет – все. Это очень острый и специфический аспект. Не следует забывать, что пропагандистская машина в любой момент развернет все в нужном им направлении", – заявил Буданов.

Он добавил, что пропагандистский "план Б" у России всегда есть.

"Любое поражение они покажут как победу. Вспомните Херсон. Единственное серьезное военное достижение. Областной центр. Потеряли. И что? Ноль [реакции в российском обществе]", – напомнил он.

Даже когда оккупантов полностью выбьют с территории Украины, руководство РФ будет утверждать, что "цель достигнута", "мы дали команду выйти", а перед этим "уничтожили всех фашистов", убежден Буданов.

Население России без всякого смущения примет эти тезисы и поверит в них, считает разведчик.

"Воспримут, поверьте мне, – воспримут бегом. Если руководство их государства примет такое решение, они покажут это как победу", – полагает он.

Правящей верхушке РФ "победа" в любом виде необходима, потому что "если начнут искать виновных, то виновных придется все же назначить", объяснил руководитель украинской военной разведки.

"Поэтому гораздо легче сказать, что "все идет по плану", "мы победили" и дальше начать как-то иначе это все заканчивать", – говорит он.

Отмечая, что ранее в истории России народные бунты начинались иногда после военных неудач, глава ГУР МО уточнил, что в те времена "не было такой пропагандистской машины".

"Это еще одна очень большая разница. Теперь легче для режима", – резюмировал Буданов.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Весной 2023 года ожидается украинское контрнаступление, призванное освободить и другие оккупированные территории.

Позднее власти РФ несколько раз формулировали и другие "причины" вторжения, связывая из с якобы исходящей от Украины угрозой. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Буданов прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже летом 2023 года.

Теги: Россия, Украина, памятник, захват, оккупация, российская пропаганда, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, демилитаризация, война России против Украины, ракеты, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, военная разведка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
Галина ГРИШИНА
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
Галина ГРИШИНА
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Галина ГРИШИНА
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
Галина ГРИШИНА
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
Галина ГРИШИНА
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
Галина ГРИШИНА
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Галина ГРИШИНА
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Галина ГРИШИНА
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
Галина ГРИШИНА
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (220228)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (97705)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (51267)
4
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (47715)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (31068)
6
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (30986)
7
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео (25610)
8
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц (22946)
 
 
 
 