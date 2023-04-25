"Абсолютный бред". Буданов опроверг гипотезу о том, что оккупанты наносили ракетные удары по инфраструктуре с целью истощить украинскую ПВО

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Абсолютный бред, сейчас объясню почему. Потому что, к сожалению, у России есть достаточно приличные данные о том, что у нас было в начале войны и что есть. Калькуляцию вести достаточно легко, когда ты знаешь, сколько было, и понимаешь, сколько примерно твой враг потратил", – заявил глава украинской военной разведки.

Он убежден, что оккупанты "просто не могли прийти к выводу", что их атаки способны истощить украинскую ПВО, потому что объем ракет, который был в распоряжении РФ, меньше, чем объем зенитных средств Украины.

"То, что они достаточно сильно разрядили нашу систему, – да, это факт. Это нет смысла отрицать. Но это не положило нашу систему противовоздушной обороны. И не могло положить, потому что по количеству гораздо меньше [было ракет с российской стороны, чем есть у украинской ПВО]", – заявил глава ГУР МО.

При этом цель, которую ставили перед собой россияне – уничтожение украинской энергосистемы, – по мнению Буданова, была недостижима, и об этом многие говорили даже в РФ.

"Сказать, что это никак на нас не повлияло... В военно-политическом смысле не особенно [повлияло]. В социальном – люди без света жили определенный промежуток времени. Сказать, что это хорошо? Нет. Но привело ли это к решению проблемы [россиян]? Нет, не привело абсолютно", – указал он.

Не достигнув своей цели, оккупанты были вынуждены остановиться, когда их запасы ракет "подошли фактически к нулям", констатировал глава ГУР МО.

"Это, кстати, один из аспектов, который неофициально – официально предъявили господину [бывшему командующему российской группировкой в Украине генералу Сергею] Суровикину – что он привел ракетный арсенал Российской Федерации к нулям, когда его снимали [с должности]", – заключил Буданов.