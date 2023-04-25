"Абсолютный бред". Буданов опроверг гипотезу о том, что оккупанты наносили ракетные удары по инфраструктуре с целью истощить украинскую ПВО

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.
"Абсолютный бред, сейчас объясню почему. Потому что, к сожалению, у России есть достаточно приличные данные о том, что у нас было в начале войны и что есть. Калькуляцию вести достаточно легко, когда ты знаешь, сколько было, и понимаешь, сколько примерно твой враг потратил", – заявил глава украинской военной разведки.
Он убежден, что оккупанты "просто не могли прийти к выводу", что их атаки способны истощить украинскую ПВО, потому что объем ракет, который был в распоряжении РФ, меньше, чем объем зенитных средств Украины.
"То, что они достаточно сильно разрядили нашу систему, – да, это факт. Это нет смысла отрицать. Но это не положило нашу систему противовоздушной обороны. И не могло положить, потому что по количеству гораздо меньше [было ракет с российской стороны, чем есть у украинской ПВО]", – заявил глава ГУР МО.
При этом цель, которую ставили перед собой россияне – уничтожение украинской энергосистемы, – по мнению Буданова, была недостижима, и об этом многие говорили даже в РФ.
"Сказать, что это никак на нас не повлияло... В военно-политическом смысле не особенно [повлияло]. В социальном – люди без света жили определенный промежуток времени. Сказать, что это хорошо? Нет. Но привело ли это к решению проблемы [россиян]? Нет, не привело абсолютно", – указал он.
Не достигнув своей цели, оккупанты были вынуждены остановиться, когда их запасы ракет "подошли фактически к нулям", констатировал глава ГУР МО.
"Это, кстати, один из аспектов, который неофициально – официально предъявили господину [бывшему командующему российской группировкой в Украине генералу Сергею] Суровикину – что он привел ракетный арсенал Российской Федерации к нулям, когда его снимали [с должности]", – заключил Буданов.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. С тех пор были новые сбития.
Россия использовала для ударов по Украине весь стратегический запас высокоточных ракет и перешла на более дешевые варианты, отметил Игнат 19 апреля. Россия к осени не сможет накопить даже трети ракетного потенциала, который у нее был, добавил спикер 23 апреля.
Украина нуждается в увеличении поставок не только зенитно-ракетных комплексов, но и ракет к ним, поскольку осенью и зимой украинская ПВО израсходовала большое количество ракет для отражения массированных атак РФ, заявил Игнат 20 апреля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 апреля 2023 года, составили около 187 770 военных, 3688 танков, 308 самолетов, 294 вертолета (в сумме 602 пилотируемых цели), 2437 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет (в сумме 3348 целей). По подсчетам Генштаба, с начала войны, таким образом, уничтожено 3950 воздушных целей.