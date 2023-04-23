Россия к осени не сможет накопить даже трети ракетного потенциала, который у нее был – Игнат

"Россия будет использовать любые способы, методы накопления своего потенциала, в частности – ракетного вооружения. То, что они осенью и зимой выпустили столько ракет, – им не удастся накопить даже треть этого за тот период, который остался до осени. Потому что производство длится довольно долго, и в условиях санкций вести его тоже непросто", – сказал он.

Игнат предположил, что Россия может пытаться получить "какие-то дополнительные системы".

"Возможно, из других стран. Об этом шла речь еще полгода назад. Мы знаем, какие страны они хотели приобщить к такому сотрудничеству. То, что им удастся накопить, – удастся. Но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли удастся им получить и иметь на вооружении", – заявил спикер.