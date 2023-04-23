Россия к осени не сможет накопить даже трети ракетного потенциала, который у нее был – Игнат

"Россия будет использовать любые способы, методы накопления своего потенциала, в частности – ракетного вооружения. То, что они осенью и зимой выпустили столько ракет, – им не удастся накопить даже треть этого за тот период, который остался до осени. Потому что производство длится довольно долго, и в условиях санкций вести его тоже непросто", – сказал он.
Игнат предположил, что Россия может пытаться получить "какие-то дополнительные системы".
"Возможно, из других стран. Об этом шла речь еще полгода назад. Мы знаем, какие страны они хотели приобщить к такому сотрудничеству. То, что им удастся накопить, – удастся. Но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли удастся им получить и иметь на вооружении", – заявил спикер.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.