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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ночного ракетного удара по Харькову и области есть разрушения, обошлось без пострадавших – Синегубов

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Оккупанты нанесли удары в ночь на 23 апреля
Оккупанты нанесли удары в ночь на 23 апреля
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram 23 апреля глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики.", – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, повреждены теплицы и рабочие цеха.

"В результате ракетного удара по селу Котляры Харьковского района разрушены два частных дома, повреждены 10 домов, гараж и четыре автомобиля. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", – написал он.

Также 22 апреля оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области, в частности – Купянск, Волчанск, Тимофеевка, Новомлынск, Западное и другие. 

"К счастью – без пострадавших и масштабных разрушений", – добавил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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