В результате ночного ракетного удара по Харькову и области есть разрушения, обошлось без пострадавших – Синегубов

"В Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики.", – говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, повреждены теплицы и рабочие цеха.
"В результате ракетного удара по селу Котляры Харьковского района разрушены два частных дома, повреждены 10 домов, гараж и четыре автомобиля. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", – написал он.
Также 22 апреля оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области, в частности – Купянск, Волчанск, Тимофеевка, Новомлынск, Западное и другие.
"К счастью – без пострадавших и масштабных разрушений", – добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.