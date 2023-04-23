В результате ночного ракетного удара по Харькову и области есть разрушения, обошлось без пострадавших – Синегубов

Оккупанты нанесли удары в ночь на 23 апреля Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики.", – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, повреждены теплицы и рабочие цеха.

"В результате ракетного удара по селу Котляры Харьковского района разрушены два частных дома, повреждены 10 домов, гараж и четыре автомобиля. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", – написал он.

Также 22 апреля оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области, в частности – Купянск, Волчанск, Тимофеевка, Новомлынск, Западное и другие.

"К счастью – без пострадавших и масштабных разрушений", – добавил Синегубов.