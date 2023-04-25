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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны уничтожили почти 700 оккупантов, пять танков и 24 беспилотника за сутки – Генштаб ВСУ

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Украинские военные продолжают отбивать атаки врага и уничтожать оккупантов
Украинские военные продолжают отбивать атаки врага и уничтожать оккупантов
Фото: 47 ОМБр "Маґура" / Facebook

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 187 770 российских оккупантов. Об этом сообщил 25 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины.

Около 690 захватчиков уничтожены за последние сутки.

Другие потери российской армии составили:

  • танки – 3688 (+5);
  • боевые бронированные машины – 7151 (+12);
  • артиллерийские системы – 2863 (+14);
  • РСЗО – 539;
  • средства ПВО – 291 (+2);
  • самолеты – 308;
  • вертолеты – 294;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5784 (+31);
  • специальная техника – 345 (+6).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0F6uVGzVqP4cs7NfPUCbhwfsCrQggQu5EqhhfuDpCnkSpiN9twnKYfhaA6iULC4mTl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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