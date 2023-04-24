ВСУ за сутки уничтожили два разведывательных БПЛА, ЗРК и две станции РЭБ оккупантов – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили ЗРК и две станции РЭБ россиян, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 24 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также сбиты два вражеских разведывательных БПЛА разных типов", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, указали в Генштабе.

В то же время оккупанты нанесли шесть ракетных и 47 авиационных ударов по территории Украины, а также совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и критической инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули украинские военные.