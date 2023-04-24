ВСУ за сутки уничтожили два разведывательных БПЛА, ЗРК и две станции РЭБ оккупантов – Генштаб

Об этом 24 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Также сбиты два вражеских разведывательных БПЛА разных типов", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, указали в Генштабе.
В то же время оккупанты нанесли шесть ракетных и 47 авиационных ударов по территории Украины, а также совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и критической инфраструктуре населенных пунктов.
"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули украинские военные.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 24 апреля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 187 080 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2413 БПЛА оперативно-тактического уровня, 289 средств ПВО и тысячи другой военной техники.