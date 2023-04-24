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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили два разведывательных БПЛА, ЗРК и две станции РЭБ оккупантов – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили ЗРК и две станции РЭБ россиян, отметили в Генштабе
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили ЗРК и две станции РЭБ россиян, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины за сутки 24 апреля нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом 24 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также сбиты два вражеских разведывательных БПЛА разных типов", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, указали в Генштабе.

В то же время оккупанты нанесли шесть ракетных и 47 авиационных ударов по территории Украины, а также совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и критической инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02v5fPoxj8Hcjnj6XDyN6ZahdA1L6LjrgF1rKSaRmbPGPNHXyjo9VZ2C4qHL6gXCtwl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 24 апреля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 187 080 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2413 БПЛА оперативно-тактического уровня, 289 средств ПВО и тысячи другой военной техники.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, население, потери армии России, российские оккупанты
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