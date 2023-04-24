"Потерь нет". В минобороны России отреагировали на взрывы в Севастополе

Об этом сообщается в Telegram российского оборонного ведомства.

Отмечается, что атака произошла в 3.30 по Киеву. Она была предпринята "тремя безэкипажными быстроходными катерами".

В минобороны РФ в атаке на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе обвинили Украину.

"Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет", – заверили в российском ведомстве.

Контекст:

О взрывах и стрельбе ночью в Севастополе сообщали в соцсетях. В некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции, отмечал Telegram-канал "Крымский ветер".

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников.

Взрывы в Севастополе слышали также ночью 22 марта. На видео, которое распространяют в сети, виден мощный взрыв в Севастопольской бухте. Оккупационные "власти" в тот раз также отчитывались об отраженной атаке надводных беспилотников.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.