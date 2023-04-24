"Призраки Бахмута". Сырский показал "прекрасную работу" украинских снайперов. Видео

"Призраки Бахмута" работают. Снайперы минусуют оккупантов. Прекрасная работа!" – написал Сырский.

Он отметил, что на видео военные 8-го полка специального назначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича.

Пресс-служба ССО процитировала одного из снайперов с позывным Рапира, по словам которого, ночь, в которую снималось видео, была продуктивной – "минус четыре оккупанта".

"Если бы поближе ходили друг к другу, не пришлось бы столько патронов тратить", – добавил он.