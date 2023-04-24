"По моей идеологии, потеря чего-либо – плохо". Буданов прокомментировал оборону Бахмута и заявил, что Пригожин "уже и рад бы отпетлять, но не может"

"[Бахмут] – это единственное, скажем так, место, где [с] огромными потерями они имеют определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболваненному" обществу нужно что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается", – пояснил Буданов, добавив, что город практически стерт с лица земли.

По его словам, на упорные попытки оккупантов вытеснить ВСУ из города влияет также и то, что в свое время основатель российской ЧВК "Вагнер" (признанной международной преступной группировкой) Евгений Пригожин заявил, что он "Бахмут возьмет".

"Он бы уже и рад отпетлять от этого, но не может. То есть здесь просто все сошлось", – отметил начальник украинской военной разведки.

Буданов не стал отвечать на вопрос, каким образом временная потеря Бахмута могла бы гипотетически повлиять на общую ситуацию на фронте для Украины.

"Я не буду комментировать это. По моей идеологии, потеря чего-либо – плохо", – подчеркнул глава ГУР МО.