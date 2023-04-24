"По моей идеологии, потеря чего-либо – плохо". Буданов прокомментировал оборону Бахмута и заявил, что Пригожин "уже и рад бы отпетлять, но не может"

"[Бахмут] – это единственное, скажем так, место, где [с] огромными потерями они имеют определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболваненному" обществу нужно что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается", – пояснил Буданов, добавив, что город практически стерт с лица земли.
По его словам, на упорные попытки оккупантов вытеснить ВСУ из города влияет также и то, что в свое время основатель российской ЧВК "Вагнер" (признанной международной преступной группировкой) Евгений Пригожин заявил, что он "Бахмут возьмет".
"Он бы уже и рад отпетлять от этого, но не может. То есть здесь просто все сошлось", – отметил начальник украинской военной разведки.
Буданов не стал отвечать на вопрос, каким образом временная потеря Бахмута могла бы гипотетически повлиять на общую ситуацию на фронте для Украины.
"Я не буду комментировать это. По моей идеологии, потеря чего-либо – плохо", – подчеркнул глава ГУР МО.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две предыдущие недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.
Украина не откажется от обороны Бахмута, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Al Arabiya, которое вышло 23 апреля.