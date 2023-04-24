Зеленский рассказал, почему Украина не откажется от обороны Бахмута

Украина не может отказаться от Бахмута, потому что такой шаг поможет российским оккупантам расширить фронт боевых действий, пояснил Зеленский.

Кроме того, это даст российским силам, в том числе наемникам частной военной компании "Вагнер", "шансы захватить больше наших земель", добавил президент Украины и призвал всех "посетить [Бахмут], чтобы понять, что может произойти и каковы угрозы".

Для оккупационных войск Бахмут имеет символическое значение, но также важен как логистический центр для продвижения дальше – на Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, поясняли в Силах специальных операций ВСУ.