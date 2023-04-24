Зеленский рассказал, почему Украина не откажется от обороны Бахмута

Украина не может отказаться от Бахмута, потому что такой шаг поможет российским оккупантам расширить фронт боевых действий, пояснил Зеленский.
Кроме того, это даст российским силам, в том числе наемникам частной военной компании "Вагнер", "шансы захватить больше наших земель", добавил президент Украины и призвал всех "посетить [Бахмут], чтобы понять, что может произойти и каковы угрозы".
Для оккупационных войск Бахмут имеет символическое значение, но также важен как логистический центр для продвижения дальше – на Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, поясняли в Силах специальных операций ВСУ.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две предыдущие недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.