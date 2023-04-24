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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал, почему Украина не откажется от обороны Бахмута

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Украина не откажется от Бахмута, подчеркнул Зеленский
Украина не откажется от Бахмута, подчеркнул Зеленский
Фото: ЕРА

Украина не откажется от обороны Бахмута Донецкой области, бои за который продолжаются с лета 2022 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу Al Arabiya, которое вышло 23 апреля.

Украина не может отказаться от Бахмута, потому что такой шаг поможет российским оккупантам расширить фронт боевых действий, пояснил Зеленский.

Кроме того, это даст российским силам, в том числе наемникам частной военной компании "Вагнер", "шансы захватить больше наших земель", добавил президент Украины и призвал всех "посетить [Бахмут], чтобы понять, что может произойти и каковы угрозы". 

Для оккупационных войск Бахмут имеет символическое значение, но также важен как логистический центр для продвижения дальше – на Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, поясняли в Силах специальных операций ВСУ. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две предыдущие недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, оборона, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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