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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Снарядный голод у оккупантов в Бахмуте закончился, артиллерийские и авиаудары стали вдвое сильнее – ССО

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Бои за Бахмут идут с лета прошлого года
Бои за Бахмут идут с лета прошлого года
Фото: ЕРА

У российских оккупационных войск сейчас нет проблем со снарядами в районе Бахмута Донецкой области. Об этом в интервью, опубликованном в официальном аккаунте командования Сил специальных операций 4 апреля, рассказал военнослужащий с позывным Сокол.

По его словам, ситуация в Бахмуте сейчас наиболее сложная. У оккупантов цель – захватить город любой ценой, они не жалеют ни сил, ни средств на это, рассказал военнослужащий. 

Силы спецопераций, как рассказал спикер, на этом направлении собирают разведданные, наносят огневое поражение по скоплениям противника.

"Заходим в тылы, пробуем обезвредить [оккупантов] на подступах к крепости [Бахмут]. Проблем с боеприпасами у противника было достаточно, глава "Вагнера" заявлял, что у них боеприпасов нет, поэтому они не могут продолжать штурмы. Этот момент для нас был отличным моментом, чтобы совершать налеты и засады на их подразделения. Но это все очень, очень быстро закончилось, им подвезли боекомплекты, артиллерийские и авиаудары стали вдвое сильнее на данный момент", – добавил он. 

Для оккупационных войск Бахмут имеет символическое значение, но также важен как логистический центр для продвижения дальше – на Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку. 

"Артиллерия их работает без остановки, на любом направлении, летают их дроны "Орлан", они фиксируют перемещение наших войск и сразу наносят [...] удары. Они не жалеют сил, отправляют штурмовые отряды, они штурмуют это все, а после того, как наши войска дают им отпор – у них большие потери, то сразу на их место приходят новые, это происходит даже во время боя. Они, грубо говоря, идут по головам своих", – рассказал военнослужащий. 

https://www.facebook.com/usofcom/videos/177096355160514/

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Сейчас бои идут вокруг города и в самом городе, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Украинское командование считает, что оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: боеприпасы, артиллерия, авиаудар, война России против Украины, Бахмут, ССО
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