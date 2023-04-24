ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отразили около 60 атак за сутки, самые тяжелые бои идут за Бахмут и Марьинку – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на востоке
Украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на востоке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россияне сосредоточились на ведении наступления на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, украинские военные отразили там около 60 атак противника за сутки. Об этом сказано в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 апреля.

"Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении. 

Продолжается наступление оккупантов на бахмутском направлении, идут тяжелые бои за Бахмут, кроме того, в течение суток враг безуспешно пытался наступать в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское.

На авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. 

"На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области", – отметили в сводке. 

На купянском, лиманском и шахтерском направлениях, по данным Генштаба, оккупанты в последние сутки наступать не пытались, но обстреливали из артиллерии города и села в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. 

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время враг обстрелял там более 40 населенных пунктов, включая город Херсон. Повреждены около 25 жилых домов. Есть раненые среди мирных граждан.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. 

На северском и слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск, а также обстреливать села Черниговской, Сумской и Харьковской областей. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024QbCc9Rb8SxW9ZjVmJ3o2jMfsMHJLFP7T994uUwCQQZ5CxVdqJ9bSLJv6jrB5qpJl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

По данным Генштаба на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 186 420 российских оккупантов.

Теги: Первомайское, Херсон, Генштаб ВСУ, Марьинка, Богдановка, Григоровка, обстрелы, наступление, Новокалиново, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Галина ГРИШИНА
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Галина ГРИШИНА
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
Галина ГРИШИНА
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Галина ГРИШИНА
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
Галина ГРИШИНА
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
Галина ГРИШИНА
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
Галина ГРИШИНА
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
Галина ГРИШИНА
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Галина ГРИШИНА
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
Галина ГРИШИНА
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
Галина ГРИШИНА
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (190924)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (73482)
3
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес (72945)
4
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман (55614)
5
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (42801)
6
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото (35447)
7
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме" (30775)
8
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко (29529)
 
 
 
 