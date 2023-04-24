Украинские военные отразили около 60 атак за сутки, самые тяжелые бои идут за Бахмут и Марьинку – Генштаб ВСУ

"Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

Продолжается наступление оккупантов на бахмутском направлении, идут тяжелые бои за Бахмут, кроме того, в течение суток враг безуспешно пытался наступать в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское.

На авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери.

"На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области", – отметили в сводке.

На купянском, лиманском и шахтерском направлениях, по данным Генштаба, оккупанты в последние сутки наступать не пытались, но обстреливали из артиллерии города и села в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время враг обстрелял там более 40 населенных пунктов, включая город Херсон. Повреждены около 25 жилых домов. Есть раненые среди мирных граждан.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На северском и слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск, а также обстреливать села Черниговской, Сумской и Харьковской областей.