Российские военные и вагнеровцы устроили перестрелку между собой в Луганской области, есть погибшие – Генштаб ВСУ

Инцидент произошел в населенном пункте Станица Луганская Луганской области, в результате конфликта есть погибшие с обеих сторон.

"Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие из России и представители ЧВК "Вагнер" все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга", – прокомментировали в Генштабе.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

По данным Генштаба на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 186 420 российских оккупантов, из них 690 за последние сутки.