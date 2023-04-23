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CNN рассказал о поставках ракет от ЧВК "Вагнер" в Судан – военизированной группировке, которая воюет с армией страны. Пригожин ответил

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ЧВК "Вагнер", вероятно, поддерживает одну из сторон в вооруженном конфликте в Судане, выяснило CNN
ЧВК "Вагнер", вероятно, поддерживает одну из сторон в вооруженном конфликте в Судане, выяснило CNN
Фото: EPA

ЧВК "Вагнер", вероятно, поставляет ракеты силам быстрого реагирования (RSF) Судана, которые воюют с действующей армией страны. Об этом 21 апреля заявил телеканал CNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Собеседники телеканала утверждают, что ЧВК поставляет RSF ракеты класса "земля – воздух", что значительно усиливает суданскую группировку.

Журналистам удалось косвенно подтвердить информацию о передачи вооружения с помощью спутниковых снимков. CNN проанализировал их совместно с проектом All Eyes on Wagner.

Согласно фотографиям, за два дня до начала вооруженных столкновений между RSF и регулярной армией Судана некий российский военно-транспортный самолет начал активно курсировать между военными базами, которыми пользуются российские наемники-вагнеровцы в близлежащих странах.

Речь идет о двух военных базах в соседствующей с Суданом Ливии, которые контролирует поддерживаемый ЧВК генерал Халифа Хафтар, а также о российской военной базе в Сирии (Латакия).

Источники CNN утверждают, что передача ракет произошла в четверг, 18 апреля. В RSF отрицают получение помощи от России и Ливии.

Пригожин также отрицает какую-либо связь с событиями в Судане. Соответствующее заявление 21 апреля обнародовала его пресс-служба.

"Я еще раз подчеркиваю, что ЧВК "Вагнер" никаким образом не участвует в суданском конфликте и вопросы всех СМИ касательно какой-либо помощи [лидеру RSF] генералу [Мохаммеду Хамдану] Дагло, или [командующему армией Судана Абдель Фаттаху] аль-Бурхану, или еще каким-нибудь лицам на территории Судана являются не чем иным, как попыткой провокации. Поэтому о подобных попытках мы незамедлительно будем сообщать в ООН, что вы пытаетесь раскачать "суданскую лодку", – пригрозил Пригожин журналистам, отправляющим его пресс-службе запросы по теме Судана.

Кроме того, пресс-служба Пригожина цитирует его заявление о том, что он готов взять на себя роль посредника в суданском конфликте. В заявлении еще раз подчеркивается, что ЧВК "Вагнер" не передавала и не передает никаких вооружений ни одной из сторон конфликта.

Как поясняет BBC Nеws, конфликт Дгало и аль-Бурхана, приведший к боевым столкновениям в апреле 2023 года, произошел из-за плана по включению сил RSF (численностью около 100 тыс. человек) в состав регулярной армии (RSF отказывается выполнять это требование) и споров о том, кто возглавит армию после этого.

CNN напоминает, что за последние несколько лет в Судане произошли два государственных переворота с участием армии и RSF. В 2019-м был свергнут президент Судана Омар аль-Башир, который управлял страной 30 лет. В 2021 году военные отстранили от власти гражданское переходное правительство. После этого страной стал управлять военный совет, состоящий из высокопоставленных генералов. И Аль-Бурхан, и Дагло входят в этот орган.

Телеканал утверждает, что в течение многих лет Дагло был ключевым бенефициаром российского (то есть ЧВК "Вагнер") присутствия в Судане, поскольку "Москва отправляла вооружение именно ему и обучала его солдат".

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями RSF.

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.

Вооруженный конфликт в Судане сопровождался жертвами. К 21 апреля, по данным ВОЗ, было известно о более чем 400 погибших и 3,5 тыс. раненых.

Теги: Россия, оружие, Африка, война, самолет, аэропорт, военные, столкновения, вооружение, военная помощь, нападение, раненые, наемники, Судан, ЧВК Вагнер, ракеты, конфликт, ракета, Халифа Хафтар, ЧВК
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