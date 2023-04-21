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ВОЗ сообщила о более чем 400 убитых в Судане. В стране объявляли трехдневное перемирие, но нарушили его в первый же день

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В Судане продолжаются бои, погибло более 400 человек
В Судане продолжаются бои, погибло более 400 человек
Фото: EPA

Во время вооруженного конфликта в Судане погибло 413 человек, 3551 был ранен. Об этом 21 апреля на пресс-конференции ООН заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, ее цитирует Reuters.

Также ВОЗ зафиксировала 11 нападений на медицинские учреждения в стране и призвала прекратить такие атаки.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер заявил, что по меньшей мере девять детей были убиты в ходе боевых действий и более 50 получили ранения.

Он также предупредил, что боевые действия ставят под угрозу жизнь суданских детей, которые уже страдают от недоедания.

"В Судане уже один из самых высоких показателей недоедания среди детей в мире. И теперь критическая жизненно важная помощь для примерно 50 тыс. детей с тяжелым острым недоеданием была нарушена. Это опасно для жизни", – подчеркнул Элдер.

Reuters также отмечает, что 21 февраля суданская армия и военизированные подразделения сил быстрого реагирования (RSF) договорились о трехдневном перемирии в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Однако бои в столице не прекратили – собеседник агентства сообщил, что в Хартуме сегодня происходили ожесточенные перестрелки.

По данным Reuters, солдаты и боевики RSF целый день стреляли друг в друга в районах по всему городу, в том числе во время призыва к специальной утренней молитве в честь праздника Курбан-байрам, при этом стрельба перемежалась с ударами артиллерии и атаками с воздуха.

Из-за того, что аэропорт Хартума охвачен боевыми действиями, а воздушное пространство небезопасно, США, Япония, Южная Корея, Германия и Испания не смогли эвакуировать сотрудников посольств.

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF).

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ООН, стрельба, ВОЗ, ЮНИСЕФ, перестрелка, боевики, перемирие, артиллерия, Судан, Курбан-байрам, конфликт, убитые
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