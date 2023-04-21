ВОЗ сообщила о более чем 400 убитых в Судане. В стране объявляли трехдневное перемирие, но нарушили его в первый же день

В Судане продолжаются бои, погибло более 400 человек Фото: EPA

Также ВОЗ зафиксировала 11 нападений на медицинские учреждения в стране и призвала прекратить такие атаки.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер заявил, что по меньшей мере девять детей были убиты в ходе боевых действий и более 50 получили ранения.

Он также предупредил, что боевые действия ставят под угрозу жизнь суданских детей, которые уже страдают от недоедания.

"В Судане уже один из самых высоких показателей недоедания среди детей в мире. И теперь критическая жизненно важная помощь для примерно 50 тыс. детей с тяжелым острым недоеданием была нарушена. Это опасно для жизни", – подчеркнул Элдер.

Reuters также отмечает, что 21 февраля суданская армия и военизированные подразделения сил быстрого реагирования (RSF) договорились о трехдневном перемирии в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Однако бои в столице не прекратили – собеседник агентства сообщил, что в Хартуме сегодня происходили ожесточенные перестрелки.

По данным Reuters, солдаты и боевики RSF целый день стреляли друг в друга в районах по всему городу, в том числе во время призыва к специальной утренней молитве в честь праздника Курбан-байрам, при этом стрельба перемежалась с ударами артиллерии и атаками с воздуха.

Из-за того, что аэропорт Хартума охвачен боевыми действиями, а воздушное пространство небезопасно, США, Япония, Южная Корея, Германия и Испания не смогли эвакуировать сотрудников посольств.