Спутник Maxar показал фото сгоревшего украинского самолета в Судане

В Судане сгорел один из двух находящихся там самолетов SkyUp Фото: depositphotos.com

Как отмечает издание, два самолета в аэропорту сгорели. Среди них и самолет SkyUp. Он был поврежден вскоре после того, как прилетел рано утром в субботу, 15 апреля, из Саудовской Аравии.

Согласно спутниковым снимкам, опубликованным компанией Maxar, рядом со сгоревшим фюзеляжем самолета видна лестница. Никто из пассажиров не пострадал.

Satellite imagery collected this morning (April 17, 2023) over #Khartoum, #Sudan, shows damage from the ongoing fighting between rival Sudanese military factions. Seen here is Khartoum International Airport where at least 14 airplanes have been destroyed & many others damaged. pic.twitter.com/eIr50SL6sm — Maxar Technologies (@Maxar) April 17, 2023

Ранее, 15 апреля, avianews.com публиковал в Twitter видео с горящим украинским самолетом.

Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся во время попытки государственного переворота в Судане. Воздушные ворота захватил спецназ Судана.



На видео очевидцев из столичного аэропорта в Хартуме видно, что горит один из двух авиалайнеров SkyUp, которые стояли рядом. pic.twitter.com/5438pt9YI3 — avianews.com (@avianewscom) April 15, 2023