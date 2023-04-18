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Спутник Maxar показал фото сгоревшего украинского самолета в Судане

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В Судане сгорел один из двух находящихся там самолетов SkyUp
В Судане сгорел один из двух находящихся там самолетов SkyUp
Фото: depositphotos.com

В аэропорту Хартума (Судан) во время боевых столкновений были повреждены или уничтожены более 20 самолетов, написало 17 апреля издание The New York Times. Один из них – самолет украинской компании SkyUp.

Как отмечает издание, два самолета в аэропорту сгорели. Среди них и самолет SkyUp. Он был поврежден вскоре после того, как прилетел рано утром в субботу, 15 апреля, из Саудовской Аравии.

Согласно спутниковым снимкам, опубликованным компанией Maxar, рядом со сгоревшим фюзеляжем самолета видна лестница. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее, 15 апреля, avianews.com публиковал в Twitter видео с горящим украинским самолетом.

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF).

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

По состоянию на 17 апреля, в результате столкновений в Судане погибли 97 мирных жителей.

В день начала боев в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа и два самолета компании SkyUp. Людей удалось вывезти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, самолет, захват, аэропорт, военные, авиация, спутник, SkyUp, столкновение
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