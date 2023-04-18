Спутник Maxar показал фото сгоревшего украинского самолета в Судане

Как отмечает издание, два самолета в аэропорту сгорели. Среди них и самолет SkyUp. Он был поврежден вскоре после того, как прилетел рано утром в субботу, 15 апреля, из Саудовской Аравии.
Согласно спутниковым снимкам, опубликованным компанией Maxar, рядом со сгоревшим фюзеляжем самолета видна лестница. Никто из пассажиров не пострадал.
Satellite imagery collected this morning (April 17, 2023) over #Khartoum, #Sudan, shows damage from the ongoing fighting between rival Sudanese military factions. Seen here is Khartoum International Airport where at least 14 airplanes have been destroyed & many others damaged. pic.twitter.com/eIr50SL6sm— Maxar Technologies (@Maxar) April 17, 2023
Ранее, 15 апреля, avianews.com публиковал в Twitter видео с горящим украинским самолетом.
Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся во время попытки государственного переворота в Судане. Воздушные ворота захватил спецназ Судана.— avianews.com (@avianewscom) April 15, 2023
На видео очевидцев из столичного аэропорта в Хартуме видно, что горит один из двух авиалайнеров SkyUp, которые стояли рядом. pic.twitter.com/5438pt9YI3
15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF).
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
По состоянию на 17 апреля, в результате столкновений в Судане погибли 97 мирных жителей.
В день начала боев в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа и два самолета компании SkyUp. Людей удалось вывезти.