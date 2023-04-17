Бои в Судане. Число погибших среди гражданского населения возросло минимум до 97 человек

Агентство отмечает, что люди погибли в результате перекрестного огня противоборствующих сторон. В ходе боевых действий используются крупнокалиберные пулеметы, танки, артиллерия и авиация.
Очевидцы утверждают, что на улицах городов продолжают оставаться тела погибших, до которых невозможно добраться из-за стрельбы. Это значит, что число жертв больше, чем названо публично.
Очевидцы рассказали Associated Press, что люди гибнут в том числе в результате попаданий снарядов в их жилища.
По данным агентства, у некоторых суданцев, которые вынуждены сидеть дома из-за боев, уже закончились запасы еды.
16 апреля сообщалось о 56 погибших мирных жителях Судана.
Бои идут уже третий день в столице страны Хартуме и ряде других крупных городов.
Боевые действия между регулярной армией Судана и RSF начались 15 апреля.
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что они "сопротивляются".
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Судан, а находящимся там – избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания.