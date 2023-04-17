Бои в Судане. Число погибших среди гражданского населения возросло минимум до 97 человек

Бои идут в том числе в аэропорту Хартума Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что люди погибли в результате перекрестного огня противоборствующих сторон. В ходе боевых действий используются крупнокалиберные пулеметы, танки, артиллерия и авиация.

Очевидцы утверждают, что на улицах городов продолжают оставаться тела погибших, до которых невозможно добраться из-за стрельбы. Это значит, что число жертв больше, чем названо публично.

Очевидцы рассказали Associated Press, что люди гибнут в том числе в результате попаданий снарядов в их жилища.

По данным агентства, у некоторых суданцев, которые вынуждены сидеть дома из-за боев, уже закончились запасы еды.

16 апреля сообщалось о 56 погибших мирных жителях Судана.

Бои идут уже третий день в столице страны Хартуме и ряде других крупных городов.