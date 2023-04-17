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Бои в Судане. Число погибших среди гражданского населения возросло минимум до 97 человек

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Бои идут в том числе в аэропорту Хартума
Бои идут в том числе в аэропорту Хартума
Фото: ЕРА

В Судане, где идут боевые действия между регулярной армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF), погибло уже 97 мирных жителей. Об этом 17 апреля сообщает Associated Press со ссылкой на суданских медиков.

Агентство отмечает, что люди погибли в результате перекрестного огня противоборствующих сторон. В ходе боевых действий используются крупнокалиберные пулеметы, танки, артиллерия и авиация.

Очевидцы утверждают, что на улицах городов продолжают оставаться тела погибших, до которых невозможно добраться из-за стрельбы. Это значит, что число жертв больше, чем названо публично.

Очевидцы рассказали Associated Press, что люди гибнут в том числе в результате попаданий снарядов в их жилища.

По данным агентства, у некоторых суданцев, которые вынуждены сидеть дома из-за боев, уже закончились запасы еды.

16 апреля сообщалось о 56 погибших мирных жителях Судана.

Бои идут уже третий день в столице страны Хартуме и ряде других крупных городов.

Контекст:

Боевые действия между регулярной армией Судана и RSF начались 15 апреля.

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что они "сопротивляются".

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Судан, а находящимся там – избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: стрельба, аэропорт, военные, авиация, танки, нападение, артиллерия, Судан, жертвы, погибшие, пулемет
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