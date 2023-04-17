Продовольственная программа ООН временно уходит из Судана. В ходе обострений там были убиты ее сотрудники

Во время военного конфликта в Судане 15 апреля погибли трое сотрудников ВПП ООН Фото: depositphotos.com

Во время военного конфликта в Судане 15 апреля погибли трое сотрудников ВПП ООН, еще два сотрудника получили ранения.

Кроме того, в международном аэропорту Хартума во время перестрелки был значительно поврежден самолет Гуманитарной воздушной службы ООН (UNHAS), управляемый ВПП, что серьезно повлияло на способность ВПП перевозить гуманитарных работников и помощь внутри страны.

"Пока мы изучаем складывающуюся ситуацию в области безопасности, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане. ВПП стремится оказать помощь суданскому народу, столкнувшемуся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, но мы не можем выполнять свою работу по спасению жизней, если безопасность наших сотрудников и партнеров не гарантирована", – говорится в сообщении.

Маккейн доабвила, что все стороны конфликта должны прийти к соглашению, которое обеспечит безопасность гуманитарных работников на местах и позволит продолжить доставку гуманитарной помощи народу Судана.