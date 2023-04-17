Продовольственная программа ООН временно уходит из Судана. В ходе обострений там были убиты ее сотрудники

Во время военного конфликта в Судане 15 апреля погибли трое сотрудников ВПП ООН, еще два сотрудника получили ранения.
Кроме того, в международном аэропорту Хартума во время перестрелки был значительно поврежден самолет Гуманитарной воздушной службы ООН (UNHAS), управляемый ВПП, что серьезно повлияло на способность ВПП перевозить гуманитарных работников и помощь внутри страны.
"Пока мы изучаем складывающуюся ситуацию в области безопасности, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане. ВПП стремится оказать помощь суданскому народу, столкнувшемуся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, но мы не можем выполнять свою работу по спасению жизней, если безопасность наших сотрудников и партнеров не гарантирована", – говорится в сообщении.
Маккейн доабвила, что все стороны конфликта должны прийти к соглашению, которое обеспечит безопасность гуманитарных работников на местах и позволит продолжить доставку гуманитарной помощи народу Судана.
Боевые действия между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF) начались 15 апреля.
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Судан, а находящимся там – избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания.
По состоянию на 16 апреля жертвами боевых действий стали 56 мирных жителей.
В апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот, в результате которого власть перешла к Суверенному совету Судана.
В сентябре 2021 года в Судане группа военных пыталась взять под контроль правительственные объекты и совершить переворот. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.