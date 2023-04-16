В Судане в ходе конфликта между военными погибло не менее 56 мирных жителей – СМИ

Поступает также информация о "десятках" убитых военнослужащих.

Число раненных в результате конфликта достигло, по данным местных медиков, 595 человек, "включая комбатантов".

Боевые действия в Судане продолжаются преимущественно в столице страны Хартуме. Корреспондент Reuters утверждает, что на улицах города есть пушки и бронетехника, а стрельба из тяжелого оружия слышна в районах, где располагаются штабы армии и RSF.

Контекст:

Боевые действия между регулярной суданской армией и RSF начались 15 апреля.

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Судан, а находящимся там – избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания.

В апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот, в результате которого власть перешла к Суверенному совету Судана.