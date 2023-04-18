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В Судане дипломатический конвой США подвергся атаке

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Блинкен осудил атаку на дипломатов США
Блинкен осудил атаку на дипломатов США
Фото: EPA

Колонна посольства США подверглась обстрелу в Судане. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 18 апреля, сообщает Associated Press.

Предварительно нападавших связывают с военизированной группировкой "Силы оперативной поддержки", которая сражается с вооруженными силами Судана. По словам Блинкена, никто из колонны не пострадал.

Госсекретарь США назвал абсолютно неприемлемыми любые угрозы и опасности, которым подвергаются американские дипломаты. По его словам, неизбирательные военные операции привели к многочисленным жертвам и ранениям.

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF).

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

По данным ООН на 18 апреля, более 185 человек были убиты и более 1800 ранены, однако не указывается число мирных жителей и комбатантов. Синдикат суданских врачей заявил, что с субботы по меньшей мере 144 мирных жителя были убиты и более 1400 ранены, сообщает Associated Press. Обе стороны применяли танки, артиллерию и другое тяжелое вооружение в густонаселенных районах.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, нападение, Судан, Энтони Блинкен, дипломаты
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