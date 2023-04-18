В Судане дипломатический конвой США подвергся атаке

Предварительно нападавших связывают с военизированной группировкой "Силы оперативной поддержки", которая сражается с вооруженными силами Судана. По словам Блинкена, никто из колонны не пострадал.

Госсекретарь США назвал абсолютно неприемлемыми любые угрозы и опасности, которым подвергаются американские дипломаты. По его словам, неизбирательные военные операции привели к многочисленным жертвам и ранениям.