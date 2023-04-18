В Судане дипломатический конвой США подвергся атаке

Предварительно нападавших связывают с военизированной группировкой "Силы оперативной поддержки", которая сражается с вооруженными силами Судана. По словам Блинкена, никто из колонны не пострадал.
Госсекретарь США назвал абсолютно неприемлемыми любые угрозы и опасности, которым подвергаются американские дипломаты. По его словам, неизбирательные военные операции привели к многочисленным жертвам и ранениям.
15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF).
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
По данным ООН на 18 апреля, более 185 человек были убиты и более 1800 ранены, однако не указывается число мирных жителей и комбатантов. Синдикат суданских врачей заявил, что с субботы по меньшей мере 144 мирных жителя были убиты и более 1400 ранены, сообщает Associated Press. Обе стороны применяли танки, артиллерию и другое тяжелое вооружение в густонаселенных районах.