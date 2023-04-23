Опасность ракетных ударов по Украине остается высокой – Генштаб ВСУ

В течение суток оккупанты нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным позициям и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе.
"Страна-агрессор Российская Федерация не отказывается от своих планов по оккупации украинских территорий, продолжает игнорировать международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей", – говорится в сообщении.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
По данным Генштаба на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 186 420 российских оккупантов, из них 690 за последние сутки.