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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты на Проводы обстреляли кладбище

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С 4-го апреля в области действует запрет на посещение захоронений
С 4-го апреля в области действует запрет на посещение захоронений
Фото: Олександр Гончаренко/Facebook

23 апреля российские оккупанты обстреляли село Гавриловка в Бериславском районе Херсонской области. Об этом пресс-служба областной военной администрации сообщила в Telegram.

По ее данным, под огонь попало местное кладбище. Люде не пострадали, потому что решением местных властей посещение на Пасху и другие религиозные праздники было ограничено.

"С 4-го апреля в Херсонской области действует запрет на посещение кладбищ и мест захоронений. Соответствующее решение было принято Советом обороны области", – написали в ОВА.

Ранее сегодня глава области Александр Прокудин сообщил об обстреле Белозерской общины. Оккупанты попали в здание местной школы, кроме того, задело около 25 жилых домов и автомобиль полиции. Две женщины госпитализированы с ранениями.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Теги: Херсонская область, армия РФ, кладбище, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Берислав
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