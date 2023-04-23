В Херсонской области оккупанты на Проводы обстреляли кладбище

По ее данным, под огонь попало местное кладбище. Люде не пострадали, потому что решением местных властей посещение на Пасху и другие религиозные праздники было ограничено.
"С 4-го апреля в Херсонской области действует запрет на посещение кладбищ и мест захоронений. Соответствующее решение было принято Советом обороны области", – написали в ОВА.
Ранее сегодня глава области Александр Прокудин сообщил об обстреле Белозерской общины. Оккупанты попали в здание местной школы, кроме того, задело около 25 жилых домов и автомобиль полиции. Две женщины госпитализированы с ранениями.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.