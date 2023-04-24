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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным". Буданов заявил, что в Херсонскую область приезжал двойник российского президента

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Путин лично не прилетал в Херсонскую область Украины, это был двойник лидера страны-оккупанта, считает Буданов
Путин лично не прилетал в Херсонскую область Украины, это был двойник лидера страны-оккупанта, считает Буданов
Фото: EPA

Временно оккупированные украинские территории в Херсонской и Луганской областях в апреле посещал двойник российского президента Владимира Путина, а не он сам. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

На вопрос, мог ли на оккупированных территориях Украины побывать двойник главы Кремля, Буданов уточнил: "Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным". В то же время, по его информации, "в любом случае это был двойник.

"На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг [Украины], они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. В этот раз они его забыли. Проколы бывают", – рассказал глава ГУР МО.

Буданов добавил, что сам визит в Херсонскую и Луганскую области, о котором объявила Россия, действительно был. Когда именно "Путин" незаконно приезжал в Украину, он не прокомментировал.

Контекст:

18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате). Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".

Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать о том, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков. 

Проанализировав видео из поездки, журналисты пришли к выводу, что Путин встретился с российскими военными на базе отдыха "Бригантина" в селе Счастливцево Херсонской области. Оттуда до передовой примерно 150 км.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, оккупация, Херсонская область, разведка, Арабатская стрелка, страна-агрессор, российская агрессия, двойник, визит, интервью, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, военная разведка
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