"Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным". Буданов заявил, что в Херсонскую область приезжал двойник российского президента

На вопрос, мог ли на оккупированных территориях Украины побывать двойник главы Кремля, Буданов уточнил: "Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным". В то же время, по его информации, "в любом случае это был двойник.

"На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг [Украины], они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. В этот раз они его забыли. Проколы бывают", – рассказал глава ГУР МО.

Буданов добавил, что сам визит в Херсонскую и Луганскую области, о котором объявила Россия, действительно был. Когда именно "Путин" незаконно приезжал в Украину, он не прокомментировал.