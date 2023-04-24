"Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным". Буданов заявил, что в Херсонскую область приезжал двойник российского президента

На вопрос, мог ли на оккупированных территориях Украины побывать двойник главы Кремля, Буданов уточнил: "Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным". В то же время, по его информации, "в любом случае это был двойник.
"На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг [Украины], они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. В этот раз они его забыли. Проколы бывают", – рассказал глава ГУР МО.
Буданов добавил, что сам визит в Херсонскую и Луганскую области, о котором объявила Россия, действительно был. Когда именно "Путин" незаконно приезжал в Украину, он не прокомментировал.
18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате). Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".
Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать о том, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков.
Проанализировав видео из поездки, журналисты пришли к выводу, что Путин встретился с российскими военными на базе отдыха "Бригантина" в селе Счастливцево Херсонской области. Оттуда до передовой примерно 150 км.