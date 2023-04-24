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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Полет был не долгий". Пограничники в Харьковской области "превратили в мусор" дрон-камикадзе оккупантов, который летел вглубь территории Украины

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Страна-агрессор продолжает загрязнять окружающую среду Украины своим мусором, отметили в ГПСУ
Страна-агрессор продолжает загрязнять окружающую среду Украины своим мусором, отметили в ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники уничтожили российский ударный дрон-камикадзе в Харьковской области.

Об этом 24 апреля сообщил пресс-центр ГПСУ.

"Страна-агрессор продолжает загрязнять окружающую среду нашей Родины своим мусором. На днях во время выполнения боевых задач пограничники зафиксировали ударный дрон-камикадзе, который пересек государственную границу и летел вглубь территории Украины, – сказано в сообщении. – Полет был не долгий. Благодаря постоянной бдительности и точной стрельбе из автоматического оружия ударный дрон-камикадзе был превращен в мусор".

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Контекст:

По данным Генштаба на утро 24 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали около 187 080 российских оккупантов, уничтожили 2413 беспилотников и тысячи единиц другой техники.

Теги: Россия, Украина, граница, Харьковская область, пограничники, ГПСУ, беспилотники, страна-агрессор, война России против Украины, мусор, потери армии России, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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