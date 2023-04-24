"Полет был не долгий". Пограничники в Харьковской области "превратили в мусор" дрон-камикадзе оккупантов, который летел вглубь территории Украины

Об этом 24 апреля сообщил пресс-центр ГПСУ.

"Страна-агрессор продолжает загрязнять окружающую среду нашей Родины своим мусором. На днях во время выполнения боевых задач пограничники зафиксировали ударный дрон-камикадзе, который пересек государственную границу и летел вглубь территории Украины, – сказано в сообщении. – Полет был не долгий. Благодаря постоянной бдительности и точной стрельбе из автоматического оружия ударный дрон-камикадзе был превращен в мусор".

Фото: dpsu.gov.ua