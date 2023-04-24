За день ВСУ сбили девять вражеских беспилотников, в том числе ударные – Воздушные силы

"24 апреля 2023 года подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов: шесть ударных Shahed-136/131 на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования "Восток" – и три – в зоне ответственности воздушного командования "Юг", – говорится в сообщении.
В ВСУ уточнили, что в южной части фронта были сбиты два ударных БПЛА "Ланцет" и один беспилотник оперативно-тактического уровня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 24 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 187 080 человек личного состава и 2413 БПЛА оперативно-тактического уровня.