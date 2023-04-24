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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За день ВСУ сбили девять вражеских беспилотников, в том числе ударные – Воздушные силы

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Фото: armyinform.com.ua

24 апреля украинская армия уничтожила на разных направлениях девять российских беспилотников, проинформировало в Facebook командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"24 апреля 2023 года подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены девять вражеских беспилотных летательных аппаратов: шесть ударных Shahed-136/131 на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования "Восток" – и три – в зоне ответственности воздушного командования "Юг", – говорится в сообщении.

В ВСУ уточнили, что в южной части фронта были сбиты два ударных БПЛА "Ланцет" и один беспилотник оперативно-тактического уровня.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0taqmx4cTfasY7TNiLyLgVjmTcqTAFVGZbDqchd5b6HJVMddYFR5fRDmYDdiScgYjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 24 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 187 080 человек личного состава и 2413 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери армии России
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