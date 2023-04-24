"ГорДрон". Гордон передал ВСУ 18 беспилотников DJI Mavic 3. В целом планирует закупить 100

"Еще пять дронов передано конкретным бригадам ВСУ. Итого 18, а собрано уже денег на 23", – написал он в Instagram 24 апреля.

Он поблагодарил подписчиков YouTube-каналов "В гостях у Гордона" и "Дмитрий Гордон", которые донатили на эти дроны, а также покупателей его мерча в магазине Gordon Shop (часть денег от продаж тоже идет на БПЛА).

"Так победим! Слава Украине!" – написал журналист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Во время YouTube-стрима с ведущим Василием Головановым 23 апреля Гордон рассказал, почему решил закупать для сил обороны именно дроны.

"Мы в свое время поинтересовались у высшего руководства украинских Вооруженных сил, что мы можем хорошего сделать для наших ребят, и нам сказали: "Нужны разведывательные дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo. Они нас интересуют больше всего на данный момент". И мы сделали целую программу покупки дронов для конкретных бригад. Конкретных – это очень важно. Мы покупаем дроны в магазинах и передаем их конкретным бригадам, потому что у нас есть куратор от Генштаба, он нам расписывает, кому передавать", – рассказал журналист.

Гордон сообщил, что он мечтает передать ВСУ 100 дронов.

"Я уверен, что мы к этому придем – к 100 дронам для Вооруженных сил Украины, – сказал журналист. – Несколько дронов я приобрел за свой счет, плюс пожертвования от наших зрителей и деньги от продаж в магазине моего мерча Gordon Shop".

Всех, кто хочет присоединиться к покупке дронов для ВСУ, Гордон призвал перечислять деньги на специально открытую для этого банку Monobank.

"Когда говорят: "Я собираю для ВСУ – я все... Я не знаю, куда идут эти деньги. Куда идут эти деньги [из банки] – я знаю. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей программе. Наши зрители называют ее "ГорДрон", – рассказал журналист.

На сайте Gordon Shop опубликованы акты приема-передачи дронов воинскими частями и благодарности от командиров частей, которые их уже получили. Остальная часть актов будет опубликована в ближайшее время.