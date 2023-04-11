Волонтеры "Украинской команды" передали разведывательные дроны на передовую

"Украинская команда" продолжает помогать нашим защитникам на передовой. Сегодня передаем одному из подразделений разведывательные дроны Mavic 3Т. А также наборы зарядных устройств и батарей к ним. Эти дроны оснащены современными тепловизорами. Они позволяют нашим бойцам видеть живую силу врага ночью, в тумане, в любых условиях плохой видимости", – отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
По его словам, дроны с системами ночного видения очень востребованы на передовой.
"Врагу нигде не укрыться, разве что в земле и там и остаться навсегда! Спасибо нашим героям за их ежедневный подвиг! Вместе обязательно победим! Уже побеждаем!" – заявил Палатный.
"Украинская команда" отправила на передовую две партии боевых дронов, на которые донатили украинцы в рамках сбора "Взрывное послание". Каждые 100 грн доната – это шанс отправить врагу взрывное послание. Чем больше донат – тем больше шансов. А за донат в 32 000 грн (это стоимость беспилотника) можно получить персональный дрон, который гарантированно доставит "сообщение" врагу.