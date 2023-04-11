Волонтеры "Украинской команды" передали разведывательные дроны на передовую

"Украинская команда" продолжает помогать нашим защитникам на передовой. Сегодня передаем одному из подразделений разведывательные дроны Mavic 3Т. А также наборы зарядных устройств и батарей к ним. Эти дроны оснащены современными тепловизорами. Они позволяют нашим бойцам видеть живую силу врага ночью, в тумане, в любых условиях плохой видимости", – отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

По его словам, дроны с системами ночного видения очень востребованы на передовой.

"Врагу нигде не укрыться, разве что в земле и там и остаться навсегда! Спасибо нашим героям за их ежедневный подвиг! Вместе обязательно победим! Уже побеждаем!" – заявил Палатный.