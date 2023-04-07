"За то, что чувствовала моя мама!" "Украинская команда" отправила на фронт вторую партию дронов с посланиями от украинцев

За донат в 32 000 грн (это стоимость беспилотника) можно получить персональный дрон и отправить свое послание Скриншот: Волонтерський штаб «Українська команда» / Facebook

"Забрали с производства вторую партию дронов-камикадзе, на которые перечислили средства участники сбора "Взрывное послание". Первые дроны с вашими посланиями оккупантам уже успешно уничтожают вражескую технику и живую силу на передовой. Сбор на дроны-камикадзе продолжается! Нам нужно собрать 3,5 млн грн. Большая часть уже собрана. В комментариях пишите свои взрывные послания врагу", – говорится в сообщении "Украинской команды".

Во второй партии сразу четыре именных беспилотника, сообщают в волонтерском штабе.

"На три из них средства перечислила одна украинская компания. Спасибо бизнесу! И передаем ваши послания оккупантам вместе с беспилотниками. На них будет надпись: "За Украину! От Михаила Семеновича!" Еще один именной дрон будет иметь надпись "За Сергея Золотаря от Романа Прокопа". Сергей Золотарь – винодел с Черниговщины, который в первые дни полномасштабного вторжения России вступил в тероборону. А 3 марта 2022 года он погиб во время бомбежки Чернигова", – отметили волонтеры.

Другие дроны несут оккупантам, в частности, такие послания от украинцев: "За убитых в городе Ахтырка!", "За мужа, который много месяцев в плену", "За разрушенное детство! От Оксаны", "За погибшую подругу Ксению из 24-й бригады" , "За Николаев, за то, что чувствовала моя мама!" и другие.

В "Украинской команде" также напоминают, что каждые 100 грн доната – это шанс отправить врагу взрывное послание. Чем больше донат – тем больше шансов. А за донат в 32 000 грн (это стоимость беспилотника) можно получить персональный дрон, который гарантированно доставит врагу ваше взрывное послание.

Приобщиться можно по реквизитам: