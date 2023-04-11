Турция ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль и носитель беспилотников

"Нашей оборонной промышленности было непросто стать восходящей звездой растущей Турции... Мы поставили своей целью полностью независимую оборонную промышленность... Годовой бюджет, выделенный на исследования и разработки в оборонной промышленности, вырос с $49 млн до более чем $1,5 млрд", – написал Эрдоган.

Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye’nin yükselen y * ld * z * haline gelmesi öyle kolay olmad * .… pic.twitter.com/saVi0YGezD — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) April 10, 2023

Выступая на церемонии в Стамбуле, Эрдоган сказал, что корабль призван стать флагманом Турции. Как отметила редакция Daily Sabah, это первое в мире судно с авиационным крылом, состоящим в основном из беспилотных летательных аппаратов. С его борта БПЛА смогут и взлетать, и садиться.

Эрдоган сказал, что 70% деталей, используемых в конструкции судна, были произведены в Турции.

TCG Anadolu представляет собой десантный корабль длиной 231 метр, с самым современным оборудованием и дальностью автономного плавания в 9 тыс. морских миль (почти 14,5 тыс. км). Он может работать в море 50 дней.

Корабль был заказан в 2015 году и спущен на воду в апреле 2019 года. Его открытие было запланировано на 2021 год, однако отложено из-за пандемии COVID-19, отметило Daily Sabah.