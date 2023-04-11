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Турция ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль и носитель беспилотников

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TCG Anadolu представляет собой десантный корабль длиной 231 метр
TCG Anadolu представляет собой десантный корабль длиной 231 метр
Фото: Recep Tayyip Erdoğan / Twitter

Турция 10 апреля ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган в Twitter.

"Нашей оборонной промышленности было непросто стать восходящей звездой растущей Турции... Мы поставили своей целью полностью независимую оборонную промышленность... Годовой бюджет, выделенный на исследования и разработки в оборонной промышленности, вырос с $49 млн до более чем $1,5 млрд", – написал Эрдоган.

Выступая на церемонии в Стамбуле, Эрдоган сказал, что корабль призван стать флагманом Турции. Как отметила редакция Daily Sabah, это первое в мире судно с авиационным крылом, состоящим в основном из беспилотных летательных аппаратов. С его борта БПЛА смогут и взлетать, и садиться. 

Эрдоган сказал, что 70% деталей, используемых в конструкции судна, были произведены в Турции.

TCG Anadolu представляет собой десантный корабль длиной 231 метр, с самым современным оборудованием и дальностью автономного плавания в 9 тыс. морских миль (почти 14,5 тыс. км). Он может работать в море 50 дней. 

Корабль был заказан в 2015 году и спущен на воду в апреле 2019 года. Его открытие было запланировано на 2021 год, однако отложено из-за пандемии COVID-19, отметило Daily Sabah.

Контекст:

Как отмечало турецкое государственное агентство Anadolu, корабли такого масштаба есть у 12 стран, но корабль, на который будут садиться и с которого будут взлетать беспилотники, – первый в мире.

Специально для TCG Anadolu компания Baykar разрабатывает боевой БПЛА Bayraktar TB3 со складывающимися крыльями. Кроме того, на корабле намерены держать другую оборонную продукцию турецких компаний, в том числе легкий самолет-штурмовик TAI Hürjet.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, промышленность, военные, корабль, беспилотники, корабли, море
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