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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Турция не признает аннексию Россией Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД

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Турция выразила поддержку территориальной целостности Украины
Турция выразила поддержку территориальной целостности Украины
Фото: EPA

Турция не признает незаконную аннексию Россией украинского Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, опубликованном 16 марта.

"Девять лет назад 16 марта Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в результате незаконного референдума и в нарушение международного права. По случаю годовщины аннексии мы вновь заявляем, что не признаем нынешнее положение дел и повторяем нашу поддержку в отношении сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

В МИД добавили, что положение крымских татар, коренного народа Крыма, является приоритетным для Турции и она продолжит их поддерживать, "чтобы они могли жить в мире и безопасности на своей исторической родине – в Крыму, сохраняя свою самобытность".

Контекст:

Россия оккупировала Крымский полуостров после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Теги: Крым, Турция, оккупация, война России против Украины, МИД Турции
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