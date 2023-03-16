Турция не признает аннексию Россией Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД

"Девять лет назад 16 марта Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в результате незаконного референдума и в нарушение международного права. По случаю годовщины аннексии мы вновь заявляем, что не признаем нынешнее положение дел и повторяем нашу поддержку в отношении сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.
В МИД добавили, что положение крымских татар, коренного народа Крыма, является приоритетным для Турции и она продолжит их поддерживать, "чтобы они могли жить в мире и безопасности на своей исторической родине – в Крыму, сохраняя свою самобытность".
Россия оккупировала Крымский полуостров после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.