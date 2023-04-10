Армия Турции получит первый в мире корабль для поддержки БПЛА, в том числе Bayraktar со складывающимися крыльями

"Первый в мире корабль для БПЛА TCG Anadolu будет принят на вооружение турецких вооруженных сил завтра на церемонии, на которой будет присутствовать наш президент Эрдоган. Вместимость палубы – 10 вертолетов, 11 БПЛА, вместимость ангара – 19 вертолетов, 30 БПЛА", – сказано в твите.

Dünyan * n ilk S * HA gemisi TCG Anadolu, yar * n Cumhurba * kan * m * z @RTErdogan' * n kat * laca * törenle Türk Silahl * Kuvvetleri envanterine girecek. ????????



* Güverte kapasitesi 10 helikopter, 11 S * HA

* Hangar kapasitesi 19 helikopter, 30 S * HA pic.twitter.com/9tZEw7RMhJ — Erdo * an Dijital Medya (@RTEdijital) April 9, 2023

Государственное агентство Anadolu пишет, что проект по созданию многоцелевого десантного корабля TCG Anadolu был начат в 2015 году, а корабль был спущен на воду в июне 2022 года.

В Турции подчеркивают, что корабли такого масштаба имеют 12 стран, но корабль, на который будут садиться и с которого будут взлетать беспилотники, – первый в мире.

Специально для TCG Anadolu компания Baykar разрабатывает боевой БПЛА Bayraktar TB3 со складывающимися крыльями. Кроме того, на корабле намерены держать другую оборонную продукцию турецких компаний, в том числе легкий самолет-штурмовик TAI Hürjet.

Корабль длиной 231 метр оборудован самым современным оборудованием и имеет дальность автономного плавания в 9 тыс. морских миль (почти 14,5 тыс. км), отмечает агентство.

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