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Армия Турции получит первый в мире корабль для поддержки БПЛА, в том числе Bayraktar со складывающимися крыльями

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Армия Турции получит первый в мире корабль для поддержки БПЛА, в том числе Bayraktar со складывающимися крыльями

Фото: Erdoğan Dijital Medya / Twitter

10 апреля на вооружение армии Турции будет принят многоцелевой военный корабль TCG Anadolu, который является первым в мире аппаратом такого типа для поддержки БПЛА. Об этом 9 апреля проинформировал в Twitter офис президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Первый в мире корабль для БПЛА TCG Anadolu будет принят на вооружение турецких вооруженных сил завтра на церемонии, на которой будет присутствовать наш президент Эрдоган. Вместимость палубы – 10 вертолетов, 11 БПЛА, вместимость ангара – 19 вертолетов, 30 БПЛА", – сказано в твите.

Государственное агентство Anadolu пишет, что проект по созданию многоцелевого десантного корабля TCG Anadolu был начат в 2015 году, а корабль был спущен на воду в июне 2022 года.

В Турции подчеркивают, что корабли такого масштаба имеют 12 стран, но корабль, на который будут садиться и с которого будут взлетать беспилотники, – первый в мире.

Специально для TCG Anadolu компания Baykar разрабатывает боевой БПЛА Bayraktar TB3 со складывающимися крыльями. Кроме того, на корабле намерены держать другую оборонную продукцию турецких компаний, в том числе легкий самолет-штурмовик TAI Hürjet.

Корабль длиной 231 метр оборудован самым современным оборудованием и имеет дальность автономного плавания в 9 тыс. морских миль (почти 14,5 тыс. км), отмечает агентство.

ВИДЕО
Видео: Anadolu Ajansı / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, армия, самолет, корабль, вооружение, вертолет, беспилотники, Bayraktar
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