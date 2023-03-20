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Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в Россию

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Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в Россию из-за предупреждений от ЕС
Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в Россию из-за предупреждений от ЕС
Фото: depositphotos.com

Турция приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под санкции Запада. Об этом 20 марта заявил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текджелиоглу, сообщает Reuters.

Турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в Россию еще с 1 марта, заявил Текджелиоглу.

"Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза из России, независимо от того, из какой страны они происходят", – сказал он.

Как заявил журналистам Текджелиоглу, учитывая "серьезные предупреждения" западных правительств, это была возможность избежать конфронтации с ЕС, куда половина турецкого экспорта попадает в рамках единого таможенного союза.

Официальный представитель Европейского союза сообщил агентству Reuters, что Анкара дала Европейской комиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться в Россию, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.

Однако товары, произведенные в Турции, даже с комплектующими из других стран, по-прежнему могут ввозиться в Россию без ограничений, добавил турецкий чиновник.

Контекст:

В начала февраля Bloomberg писал, что США усиливают давление на Турцию и ОАЭ из-за торговли с Россией. Собеседник агентства рассказал, что 2-го и 3 февраля заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками для обсуждения растущих объемов экспорта товаров в Россию. Замглавы минфина стал третьим по счету высокопоставленным чиновником, посетившим Анкару за год, с целью заставить ее соблюдать американские санкции, отметил Bloomberg. 

The Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные писал, что Турция поставляла в Россию электротехнику, комплектующие и другие товары американского производства. По информации газеты, не менее 13 турецких компаний продали в РФ пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства на сумму около $18,5 млн. Их получили российские фирмы, которые находятся под санкциями США из-за их причастности к нападению на Украину.

Теги: Россия, Турция, санкции, экспорт, Европа, торговля, Анкара, ограничения, ЕС
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