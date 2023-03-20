Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в Россию

Турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в Россию еще с 1 марта, заявил Текджелиоглу.

"Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза из России, независимо от того, из какой страны они происходят", – сказал он.

Как заявил журналистам Текджелиоглу, учитывая "серьезные предупреждения" западных правительств, это была возможность избежать конфронтации с ЕС, куда половина турецкого экспорта попадает в рамках единого таможенного союза.

Официальный представитель Европейского союза сообщил агентству Reuters, что Анкара дала Европейской комиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться в Россию, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.

Однако товары, произведенные в Турции, даже с комплектующими из других стран, по-прежнему могут ввозиться в Россию без ограничений, добавил турецкий чиновник.