Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в Россию

Турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в Россию еще с 1 марта, заявил Текджелиоглу.
"Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза из России, независимо от того, из какой страны они происходят", – сказал он.
Как заявил журналистам Текджелиоглу, учитывая "серьезные предупреждения" западных правительств, это была возможность избежать конфронтации с ЕС, куда половина турецкого экспорта попадает в рамках единого таможенного союза.
Официальный представитель Европейского союза сообщил агентству Reuters, что Анкара дала Европейской комиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться в Россию, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.
Однако товары, произведенные в Турции, даже с комплектующими из других стран, по-прежнему могут ввозиться в Россию без ограничений, добавил турецкий чиновник.
В начала февраля Bloomberg писал, что США усиливают давление на Турцию и ОАЭ из-за торговли с Россией. Собеседник агентства рассказал, что 2-го и 3 февраля заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками для обсуждения растущих объемов экспорта товаров в Россию. Замглавы минфина стал третьим по счету высокопоставленным чиновником, посетившим Анкару за год, с целью заставить ее соблюдать американские санкции, отметил Bloomberg.
The Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные писал, что Турция поставляла в Россию электротехнику, комплектующие и другие товары американского производства. По информации газеты, не менее 13 турецких компаний продали в РФ пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства на сумму около $18,5 млн. Их получили российские фирмы, которые находятся под санкциями США из-за их причастности к нападению на Украину.