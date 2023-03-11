Турция прекратила транзит товаров в Россию – Bloomberg

В 2022 году товарооборот между Турцией и РФ превысил $9 млрд Фото: depositphotos.com

Об этом изданию рассказал высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности.

Как пишет Bloomberg, Турция стала одним из главных реэкспортеров товаров для России в прошлом году. Тогда товарооборот превысил $9 млрд. В 2021 году этот показатель приближался к $6 млрд, отметило агентство.

Теперь система оформления грузов из Турции "просто перестала работать", рассказала агентству совладелица московской компании, которая занимается доставкой, Екатерина Лазуткина. По ее словам, таможенная система блокирует товары, предназначенные для России.

Исполнительный директор стамбульской таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Бояджиоглу также заявил агентству о блокировке. Он сказал, что не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало путаницу среди компаний.