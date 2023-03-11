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Турция прекратила транзит товаров в Россию – Bloomberg

В 2022 году товарооборот между Турцией и РФ превысил $9 млрд
В 2022 году товарооборот между Турцией и РФ превысил $9 млрд
Фото: depositphotos.com

С 1 марта Турция прекратила транзит товаров, которые находятся под санкциями США и Евросоюза, в Россию. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 10 марта.

Об этом изданию рассказал высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности.

Как пишет Bloomberg, Турция стала одним из главных реэкспортеров товаров для России в прошлом году. Тогда товарооборот превысил $9 млрд. В 2021 году этот показатель приближался к $6 млрд, отметило агентство.

Теперь система оформления грузов из Турции "просто перестала работать", рассказала агентству совладелица московской компании, которая занимается доставкой, Екатерина Лазуткина. По ее словам, таможенная система блокирует товары, предназначенные для России.

Исполнительный директор стамбульской таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Бояджиоглу также заявил агентству о блокировке. Он сказал, что не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало путаницу среди компаний.

Контекст:

Ранее Bloomberg писал, что США усиливают давление на Турцию и ОАЭ из-за торговли с Россией. Собеседник агентства рассказал, что 2 и 3 февраля заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками для обсуждения растущих объемов экспорта в Россию товаров. Замглавы минфина стал третьим по счету высокопоставленным чиновником, посетившим Анкару за год, с целью заставить ее соблюдать американские санкции, отметил Bloomberg. 

The Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные писал, что Турция поставляла в Россию электротехнику, комплектующие и другие товары американского производства. По информации газеты, не менее 13 турецких компаний продали в РФ пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства на сумму около $18,5 млн. Их получили российские фирмы, которые находятся под санкциями США из-за их причастности к нападению на Украину.

Теги: Россия, США, Турция, санкции, транзит, товарооборот, Евросоюз
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