Буданов рассказал, сколько мобилизованных РФ еще не отправила в Украину и сколько мобилизует каждый месяц

По его словам, мобилизация в России сейчас "двигается нормально". При этом РФ еще не израсходовала всех военнослужащих, которых мобилизовала в первую волну осенью 2022 года.
"Из того количества, которое уже было тогда официально призвано, – около 120 тыс. [еще не переброшено в Украину]", – уточнил Буданов.
Как рассказал глава ГУР МО, сейчас мобилизованные, которые еще не переброшены, находятся на территории РФ, часть из них ранее обучалась на белорусских полигонах.
"Они не все могут быть переброшены, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери достаточно значительные, этот некомплект кем-то надо компенсировать", – пояснил он.
Буданов привел, по его словам, "яркий пример" того, какими еще методами РФ тайно пытается усилить свою группировку в Украине.
"Россия несколько дней назад тайно (они об этом не будут говорить) приняла решение, уже пошли приказом о выводе миротворческого контингента из региона конфликта Азербайджана с Арменией и замене контингента, который есть, на контингент из срочников. То есть контрактников забирают, срочников отправляют. Как вы понимаете, это абсолютно не потому, что у них все хорошо", – добавил Буданов.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.
По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".
14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит в РФ электронные повестки и сводит к минимуму возможности россиян уклониться от мобилизации. В британской разведке назвали это признаком того, что Россия готовится к длительной войне.