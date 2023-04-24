Буданов рассказал, сколько мобилизованных РФ еще не отправила в Украину и сколько мобилизует каждый месяц

Россия не прекращала мобилизацию и ставит под ружье около 20 тыс. человек в месяц Фото: EPA

По его словам, мобилизация в России сейчас "двигается нормально". При этом РФ еще не израсходовала всех военнослужащих, которых мобилизовала в первую волну осенью 2022 года.

"Из того количества, которое уже было тогда официально призвано, – около 120 тыс. [еще не переброшено в Украину]", – уточнил Буданов.

Как рассказал глава ГУР МО, сейчас мобилизованные, которые еще не переброшены, находятся на территории РФ, часть из них ранее обучалась на белорусских полигонах.

"Они не все могут быть переброшены, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери достаточно значительные, этот некомплект кем-то надо компенсировать", – пояснил он.

Буданов привел, по его словам, "яркий пример" того, какими еще методами РФ тайно пытается усилить свою группировку в Украине.

"Россия несколько дней назад тайно (они об этом не будут говорить) приняла решение, уже пошли приказом о выводе миротворческого контингента из региона конфликта Азербайджана с Арменией и замене контингента, который есть, на контингент из срочников. То есть контрактников забирают, срочников отправляют. Как вы понимаете, это абсолютно не потому, что у них все хорошо", – добавил Буданов.