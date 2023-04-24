Россия накапливает ракеты для срыва украинского наступления – Буданов

"Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она их аккумулирует, накапливает для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет использована в ходе активных боевых действий. В основном они будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться", – заявил глава ГУР МО.
Буданов сказал, что владеет информацией о количестве ракет, ежемесячно изготавливаемых РФ, но отказался озвучивать конкретные цифры. Он добавил, что производимые Россией объемы ракет "для них недостаточны по их масштабам", поэтому у страны-агрессора нет возможности наносить интенсивные ракетные удары.
"Возвращаемся в историю. Первый ракетный удар – в залпе было около 120 ракет. Удары пошли по понедельникам, помните, это уже как мем было? Потом постоянно количество ракет в залпе уменьшалось, интенсивность держали. Затем стали наращивать промежуток. Потом стали еще увеличивать промежуток и уменьшать количество ракет. И так они подошли почти к нулям", – напомнил глава украинской военной разведки.
Буданов прогнозирует, что осенью 2023 года россияне не смогут вернуться к практике массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.
"К осени, если они не будут тратить ни одной ракеты, у них будет определенное количество ракет – меньше, чем то, с которым они входили в эти ракетные атаки – но достаточно значительное. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас", – подытожил глава ГУР МО.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.