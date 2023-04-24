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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия накапливает ракеты для срыва украинского наступления – Буданов

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Россия производит ракеты, но в количестве, недостаточном для продолжения массированных ударов по Украине, рассказал Буданов
Россия производит ракеты, но в количестве, недостаточном для продолжения массированных ударов по Украине, рассказал Буданов
Фото: mil.ru (архив)

Российские оккупанты прекратили массированные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры, поскольку пересмотрели приоритеты и готовятся бить по военным целям, когда ВСУ начнут наступление. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она их аккумулирует, накапливает для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет использована в ходе активных боевых действий. В основном они будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться", – заявил глава ГУР МО.

Буданов сказал, что владеет информацией о количестве ракет, ежемесячно изготавливаемых РФ, но отказался озвучивать конкретные цифры. Он добавил, что производимые Россией объемы ракет "для них недостаточны по их масштабам", поэтому у страны-агрессора нет возможности наносить интенсивные ракетные удары.

"Возвращаемся в историю. Первый ракетный удар – в залпе было около 120 ракет. Удары пошли по понедельникам, помните, это уже как мем было? Потом постоянно количество ракет в залпе уменьшалось, интенсивность держали. Затем стали наращивать промежуток. Потом стали еще увеличивать промежуток и уменьшать количество ракет. И так они подошли почти к нулям", – напомнил глава украинской военной разведки.

Буданов прогнозирует, что осенью 2023 года россияне не смогут вернуться к практике массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

"К осени, если они не будут тратить ни одной ракеты, у них будет определенное количество ракет – меньше, чем то, с которым они входили в эти ракетные атаки – но достаточно значительное. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас", – подытожил глава ГУР МО.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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