Россия накапливает ракеты для срыва украинского наступления – Буданов

"Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она их аккумулирует, накапливает для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет использована в ходе активных боевых действий. В основном они будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться", – заявил глава ГУР МО.

Буданов сказал, что владеет информацией о количестве ракет, ежемесячно изготавливаемых РФ, но отказался озвучивать конкретные цифры. Он добавил, что производимые Россией объемы ракет "для них недостаточны по их масштабам", поэтому у страны-агрессора нет возможности наносить интенсивные ракетные удары.

"Возвращаемся в историю. Первый ракетный удар – в залпе было около 120 ракет. Удары пошли по понедельникам, помните, это уже как мем было? Потом постоянно количество ракет в залпе уменьшалось, интенсивность держали. Затем стали наращивать промежуток. Потом стали еще увеличивать промежуток и уменьшать количество ракет. И так они подошли почти к нулям", – напомнил глава украинской военной разведки.

Буданов прогнозирует, что осенью 2023 года россияне не смогут вернуться к практике массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

"К осени, если они не будут тратить ни одной ракеты, у них будет определенное количество ракет – меньше, чем то, с которым они входили в эти ракетные атаки – но достаточно значительное. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас", – подытожил глава ГУР МО.