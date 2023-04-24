Ядерного удара в случае захода ВСУ в Крым не будет – Буданов

"Не будет", – ответил Буданов на вопрос, будет ли ядерный удар в случае, если ВСУ зайдут в Крым.
Глава ГУР МО добавил, что без возвращения Крыма "ситуация не завершится", но деоккупированы должны быть и остальные захваченные сейчас территории.
"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – то это не финал", – уточнил глава украинской разведки.
Закончить войну с РФ, по его мнению, можно только путем возвращения Украины к границам 1991 года. "Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем", – сказал разведчик.
Для российской властной верхушки деоккупация Украиной Крыма станет "болезненной, но терпимой", а населению РФ потерю Крыма в нужном ключе сумеет объяснить российская пропаганда, представив это как "вынужденный шаг и вообще счастье".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию полуострова Россией не признают Украина и большинство других стран. После аннексии Крыма Россия вторглась на Донбасс и оккупировала часть территории Луганской и Донецкой областей Украины.
24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе из Крыма, а также с восточного и северного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже летом 2023 года.