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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ядерного удара в случае захода ВСУ в Крым не будет – Буданов

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Буданов не верит, что Россия применит ядерное оружие, когда Украина начнет отвоевывать Крым
Буданов не верит, что Россия применит ядерное оружие, когда Украина начнет отвоевывать Крым
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Россия не станет наносить ядерный удар, когда украинские защитники зайдут в незаконно захваченный РФ Крым и начнут деоккупацию. Такое мнение начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов выразил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Не будет", – ответил Буданов на вопрос, будет ли ядерный удар в случае, если ВСУ зайдут в Крым.

Глава ГУР МО добавил, что без возвращения Крыма "ситуация не завершится", но деоккупированы должны быть и остальные захваченные сейчас территории.

"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – то это не финал", – уточнил глава украинской разведки.

Закончить войну с РФ, по его мнению, можно только путем возвращения Украины к границам 1991 года. "Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем", – сказал разведчик.

Для российской властной верхушки деоккупация Украиной Крыма станет "болезненной, но терпимой", а населению РФ потерю Крыма в нужном ключе сумеет объяснить российская пропаганда, представив это как "вынужденный шаг и вообще счастье".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию полуострова Россией не признают Украина и большинство других стран. После аннексии Крыма Россия вторглась на Донбасс и оккупировала часть территории Луганской и Донецкой областей Украины.

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе из Крыма, а также с восточного и северного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже летом 2023 года.

Теги: Россия, Крым, Украина, ядерное оружие, оккупация, разведка, аннексия, российская пропаганда, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ядерный удар, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация, военная разведка
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