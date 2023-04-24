Ядерного удара в случае захода ВСУ в Крым не будет – Буданов

Буданов не верит, что Россия применит ядерное оружие, когда Украина начнет отвоевывать Крым Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

"Не будет", – ответил Буданов на вопрос, будет ли ядерный удар в случае, если ВСУ зайдут в Крым.

Глава ГУР МО добавил, что без возвращения Крыма "ситуация не завершится", но деоккупированы должны быть и остальные захваченные сейчас территории.

"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – то это не финал", – уточнил глава украинской разведки.

Закончить войну с РФ, по его мнению, можно только путем возвращения Украины к границам 1991 года. "Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем", – сказал разведчик.

Для российской властной верхушки деоккупация Украиной Крыма станет "болезненной, но терпимой", а населению РФ потерю Крыма в нужном ключе сумеет объяснить российская пропаганда, представив это как "вынужденный шаг и вообще счастье".