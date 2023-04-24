"Вынужденный шаг и вообще почти счастье". Буданов рассказал, как пропаганда объяснит россиянам деоккупацию Крыма Украиной

"Их пропаганде нужно отдать должное, если у врага и есть что-нибудь хорошее. Болезненно это признавать, но нужно сказать: их пропагандистская машина при потере [российскими оккупантами] Херсона максимально эффективно себя показала", – сказал глава ГУР МО.

Он напомнил, что отступление армии РФ из Херсона россиянам представили так, что "ее даже никто не заметил".

"Они показали потерю Херсона – а это [захват Херсона] было самое большое [российское] достижение так называемой "специальной военной операции" – просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это, в принципе, еще и хорошая вещь была для них", – отметил Буданов.

Начальник украинской военной разведки убежден, что информационную кампанию по случаю возвращения Украиной Крыма оккупанты уже "наработали".

"Модели того, как освещать новости во время событий в Крыму – все они уже есть [у российской пропаганды], они нам отлично известны. Поверьте, они сработают на их общество. И здесь [как и в случае с Херсоном] будет "вынужденный шаг" и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как эталон, это реально образец. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может", – резюмировал Буданов.