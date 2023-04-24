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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вынужденный шаг и вообще почти счастье". Буданов рассказал, как пропаганда объяснит россиянам деоккупацию Крыма Украиной

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Российская пропаганда сумеет убедить россиян, будто "потеря" Крыма благо для России, считает Буданов
Российская пропаганда сумеет убедить россиян, будто "потеря" Крыма – благо для России, считает Буданов
Фото: ssu.gov.ua

Для российской властной верхушки деоккупация Украиной Крыма станет "болезненной, но терпимой", а населению РФ "потерю" Крыма в нужном ключе сумеет подать российская пропаганда. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Их пропаганде нужно отдать должное, если у врага и есть что-нибудь хорошее. Болезненно это признавать, но нужно сказать: их пропагандистская машина при потере [российскими оккупантами] Херсона максимально эффективно себя показала", – сказал глава ГУР МО.

Он напомнил, что отступление армии РФ из Херсона россиянам представили так, что "ее даже никто не заметил".

"Они показали потерю Херсона – а это [захват Херсона] было самое большое [российское] достижение так называемой "специальной военной операции" – просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это, в принципе, еще и хорошая вещь была для них", – отметил Буданов.

Начальник украинской военной разведки убежден, что информационную кампанию по случаю возвращения Украиной Крыма оккупанты уже "наработали".

"Модели того, как освещать новости во время событий в Крыму – все они уже есть [у российской пропаганды], они нам отлично известны. Поверьте, они сработают на их общество. И здесь [как и в случае с Херсоном] будет "вынужденный шаг" и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как эталон, это реально образец. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может", – резюмировал Буданов.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию полуострова Россией не признают Украина и большинство других стран. После аннексии Крыма Россия вторглась на Донбасс и оккупировала часть территории Луганской и Донецкой областей Украины.

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе из Крыма, а также с восточного и северного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже летом 2023 года.

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