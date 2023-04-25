Пригожин – один из новых лидеров, с ним связаны достаточно влиятельные люди в российском руководстве – Буданов

"Он в принципе достаточно политкорректно об этом говорит. Это констатация того, что все идет не совсем хорошо для них", – убежден Буданов.

Разведчик считает, что статья, в которой создатель ЧВК "Вагнер" изложил тезис о прекращении войны, – не его собственная инициатива.

"Пригожин – один из новых лидеров [России], назовем это так. Понравится нам это или не понравится, но это факт. Он ретранслирует позицию многих людей, которые с ним связаны. Это достаточно влиятельные люди в российском руководстве. То, что ситуация плохая для России, – мы с вами об этом говорили. Она для нас плохая, она и для них плохая. Это не может продолжаться вечно", – считает глава украинской военной разведки.

Патроны Пригожина, по мнению Буданова, осознали, что скорейшее окончание войны Россией до ее поражения стало для них "вопросом выживания".

"Если начнут искать виновных, то виновных придется все же назначить. Поэтому гораздо легче сказать, что "все идет по плану", "мы победили" и дальше начать как-то иначе это все заканчивать", – сказал глава ГУР МО.

14 апреля пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" опубликовала его статью, в которой Пригожин говорит, что российской власти и обществу необходимо поставить "жирную точку" в "специальной военной операции". По его словам, идеальным вариантом было бы объявить об окончании "операции", сообщив всем, что РФ якобы достигла тех результатов, которые планировала.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил 20 апреля, что заявления главаря Пригожина о необходимости заканчивать "СВО" отражают "депрессивные" настроения военно-политической элиты России. При этом пропаганда вполне способна убедить жителей РФ, что оккупанты "победили".

В американском Институте исследования войны (ISW) считают, что скорейшее окончание боевых действий совпадает с интересами самого Пригожина, который хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы накануне парламентских и президентских выборов в РФ.