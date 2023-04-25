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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин – один из новых лидеров, с ним связаны достаточно влиятельные люди в российском руководстве – Буданов

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Пригожин выражает мнение определенных кругов в российской властной верхушке, считает Буданов
Пригожин выражает мнение определенных кругов в российской властной верхушке, считает Буданов
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Недавнее заявление основателя признанной международной преступной группировкой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о необходимости скорейшего завершения войны в Украине говорит, что "все идет не совсем хорошо" для РФ. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Он в принципе достаточно политкорректно об этом говорит. Это констатация того, что все идет не совсем хорошо для них", – убежден Буданов.

Разведчик считает, что статья, в которой создатель ЧВК "Вагнер" изложил тезис о прекращении войны, – не его собственная инициатива.

"Пригожин – один из новых лидеров [России], назовем это так. Понравится нам это или не понравится, но это факт. Он ретранслирует позицию многих людей, которые с ним связаны. Это достаточно влиятельные люди в российском руководстве. То, что ситуация плохая для России, – мы с вами об этом говорили. Она для нас плохая, она и для них плохая. Это не может продолжаться вечно", – считает глава украинской военной разведки.

Патроны Пригожина, по мнению Буданова, осознали, что скорейшее окончание войны Россией до ее поражения стало для них "вопросом выживания".

"Если начнут искать виновных, то виновных придется все же назначить. Поэтому гораздо легче сказать, что "все идет по плану", "мы победили" и дальше начать как-то иначе это все заканчивать", – сказал глава ГУР МО.

14 апреля пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" опубликовала его статью, в которой Пригожин говорит, что российской власти и обществу необходимо поставить "жирную точку" в "специальной военной операции". По его словам, идеальным вариантом было бы объявить об окончании "операции", сообщив всем, что РФ якобы достигла тех результатов, которые планировала.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил 20 апреля, что заявления главаря Пригожина о необходимости заканчивать "СВО" отражают "депрессивные" настроения военно-политической элиты России. При этом пропаганда вполне способна убедить жителей РФ, что оккупанты "победили".

В американском Институте исследования войны (ISW) считают, что скорейшее окончание боевых действий совпадает с интересами самого Пригожина, который хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы накануне парламентских и президентских выборов в РФ.

Контекст:

В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. Он является создателем российской ЧВК "Вагнер", что бизнесмен признал официально только в сентябре 2022 года. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занимался вербовкой заключенных в российских тюрьмах для участия в боевых действиях.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.

В январе 2023 года ISW отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина. Теперь, по мнению аналитиков, Путин намерен больше довериться министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и регулярной российской армии.

В феврале Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".

6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. 

Аналитики ISW отмечают, что в начале апреля Пригожин публично возобновил сотрудничество с минобороны РФ и, похоже, вернул себе часть предоставленных Кремлем привилегий после многомесячной вражды с российским военным командованием.

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