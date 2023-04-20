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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Предлагая закончить войну, Пригожин говорит от имени своих патронов. И настроения там депрессивные – ГУР Минобороны

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В российской "элите" сейчас много микротрещин, и они будут развиваться, считает Юсов
В российской "элите" сейчас много микротрещин, и они будут развиваться, считает Юсов
Фото: mediacenter.org.ua

Российские элиты осознают необходимость завершения войны в Украине как можно скорее. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил 20 апреля в эфире телемарафона, который транслировал "1+1".

По его словам, недавние заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о необходимости заканчивать "СВО" отражают настроения военно-политической элиты России. А пропаганда вполне способна убедить жителей РФ, что оккупанты "победили".

"Российская пропаганда на внутреннем рынке остается достаточно эффективной. И, в принципе, Хрюша и Степаша, то есть [пропагандисты Владимир] Соловьев и [Ольга] Скабеева, действительно, могут завтра заявить рядовому Ванюше, что мы победили, причем еще позавчера. Как это сделать – они додумаются. Но в конце концов, Пригожин говорит не только от своего имени, но и от имени своих партнеров и патронов в пределах Кремля. И да, настроения среди военно-политической элиты, среди бизнес-элиты в России становятся все более депрессивными, потому что стратегическое поражение Россия уже потерпела. Ни одна из поставленных целей не достигнута, и это означает, что и для самой РФ, и для российской элиты конец тоже может быть близким. Скажем так: там сейчас много микротрещин, и они будут развиваться", – сказал Юсов.

Он отметил, что после неудачной попытки "энергетического блицкрига" зимой оккупанты сменили тактику. Они экономят ресурсы и сосредоточились на попытках разрушения военной логистики, чтобы ослабить готовящееся контрнаступление Украины.

В то же время, по мнению представителя ГУР, восстановить тот потенциал армии по количеству и по качеству, который уже израсходован в период полномасштабного вторжения, враг не сможет, даже если будет держать паузу до осени. Но сделать такой перерыв ему не дадут ВСУ.

Контекст:

14 апреля пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" опубликовала его статью, в которой Пригожин говорит, что российской власти и обществу необходимо поставить "жирную точку" в "специальной военной операции". По его словам, идеальным вариантом было бы объявить об окончании операции, сообщить всем, что РФ достигла тех результатов, которые планировала.

Теги: Кремль, пропаганда, Андрей Юсов, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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