Российские элиты осознают, что Россию ждет поражение – ГУР МО

Бизнес-элиты в РФ уже не надеются на победу, говорят в ГУР Фото: EPA

"Я думаю, от уверенности не роют 70-километровые окопы. В этом бедном Крыму ни одного пляжа, не перекопанного и не оборудованного бетонными бункерами, не останется. Поэтому да, они боятся и готовятся. Не стоит это недооценивать, потому что враг готовится к украинскому контрнаступлению, и это означает, что нашим силам обороны будет тяжелее. Но вместе с этим это означает, что враг понимает неизбежность контрнаступления, освобождения наших территорий и уязвимость своих позиций", – сказал он.

По словам Юсова, российские элиты осознают неотвратимость поражения РФ в войне.

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию, или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение, для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты уже давно понятно", – сказал Юсов.

При этом он отметил, что несмотря на понимание ситуации, в России пока нет готовности к активному сопротивлению.

"Пока в основном есть готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, далее будет готовность и к более решительным действиям в коллективном режиме", – сказал Юсов.