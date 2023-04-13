Российские элиты осознают, что Россию ждет поражение – ГУР МО

"Я думаю, от уверенности не роют 70-километровые окопы. В этом бедном Крыму ни одного пляжа, не перекопанного и не оборудованного бетонными бункерами, не останется. Поэтому да, они боятся и готовятся. Не стоит это недооценивать, потому что враг готовится к украинскому контрнаступлению, и это означает, что нашим силам обороны будет тяжелее. Но вместе с этим это означает, что враг понимает неизбежность контрнаступления, освобождения наших территорий и уязвимость своих позиций", – сказал он.
По словам Юсова, российские элиты осознают неотвратимость поражения РФ в войне.
"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию, или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение, для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты уже давно понятно", – сказал Юсов.
При этом он отметил, что несмотря на понимание ситуации, в России пока нет готовности к активному сопротивлению.
"Пока в основном есть готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, далее будет готовность и к более решительным действиям в коллективном режиме", – сказал Юсов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Юсов заявил, что в России действуют свои активисты, которые против правящего режима, и часть диверсий на территории РФ – это их работа.