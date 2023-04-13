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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские элиты осознают, что Россию ждет поражение – ГУР МО

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Бизнес-элиты в РФ уже не надеются на победу, говорят в ГУР
Бизнес-элиты в РФ уже не надеются на победу, говорят в ГУР
Фото: EPA

Россияне понимают, что они не одержат победу в развязанной в Украине войне. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире 24 канала 13 апреля.

"Я думаю, от уверенности не роют 70-километровые окопы. В этом бедном Крыму ни одного пляжа, не перекопанного и не оборудованного бетонными бункерами, не останется. Поэтому да, они боятся и готовятся. Не стоит это недооценивать, потому что враг готовится к украинскому контрнаступлению, и это означает, что нашим силам обороны будет тяжелее. Но вместе с этим это означает, что враг понимает неизбежность контрнаступления, освобождения наших территорий и уязвимость своих позиций", – сказал он.

По словам Юсова, российские элиты осознают неотвратимость поражения РФ в войне.

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию, или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение, для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты уже давно понятно", – сказал Юсов.

При этом он отметил, что несмотря на понимание ситуации, в России пока нет готовности к активному сопротивлению.

"Пока в основном есть готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, далее будет готовность и к более решительным действиям в коллективном режиме", – сказал Юсов.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Юсов заявил, что в России действуют свои активисты, которые против правящего режима, и часть диверсий на территории РФ – это их работа. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Андрей Юсов, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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