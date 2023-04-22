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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW объяснили, зачем Пригожин призвал Путина закончить войну в Украине

Пригожин продвигает нарратив о необходимости прекращения огня в Украине, чтобы восстановить силы ЧВК "Вагнер", считают в ISW
Пригожин продвигает нарратив о необходимости прекращения огня в Украине, чтобы восстановить силы ЧВК "Вагнер", считают в ISW
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Недавние заявления Евгения Пригожина, основателя признанной международной преступной организацией российский ЧВК "Вагнер" о необходимости заканчивать войну в Украине, вероятно, свидетельствуют о том, что он нашел союзников в минобороны РФ после периода конфликтов с ведомством. Об этом в оперативном анализе написал 21 апреля американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики допускают, что у Пригожина нашелся союзник, возможно, связанный с минобороны России, который поддерживает временное замораживание войны в Украине по политическим мотивам.

В Институте исследования войны считают, что сотрудничество Пригожина с минобороны РФ указывает на то, что создатель ЧВК "Вагнер", вероятно, достиг неких договоренностей с российским военным командованием, в котором есть силы, которые заинтересованы в замораживании войны для восстановления российских войск.

Это, полагают эксперты ISW, совпадает с интересами самого Пригожина, который хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы накануне парламентских и президентских выборов в РФ.

Аналитики отмечают, что в начале апреля Пригожин публично возобновил сотрудничество с Минобороны РФ и, похоже, вернул себе часть предоставленных Кремлем привилегий после многомесячной вражды с российским военным командованием.

В ISW добавили, что ранее Пригожин также критиковал максималистские цели президента РФ Владимира Путина относительно войны в Украине и делал пессимистические прогнозы о том, сколько времени понадобится РФ для захвата Донбасса. Соответствующие заявления, предположили эксперты, вероятно, являются частью нарратива о необходимости прекращении огня.

14 апреля пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" опубликовала его статью, в которой Пригожин говорит, что российской власти и обществу необходимо поставить "жирную точку" в "специальной военной операции". По его словам, идеальным вариантом было бы объявить об окончании "операции", сообщив всем, что РФ якобы достигла тех результатов, которые планировала.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил 20 апреля, что заявления главаря Пригожина о необходимости заканчивать "СВО" отражают "депрессивные" настроения военно-политической элиты России. При этом пропаганда вполне способна убедить жителей РФ, что оккупанты "победили".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в этом году

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, оккупация, министерство обороны РФ, прекращение огня, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация, ISW
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