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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они и сейчас этого хотят. Но, как говорится, слово на три буквы". Буданов назвал главную цель России в войне

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Буданов убежден, что РФ по-прежнему хочет разрушить государственность Украины в ходе войны
Буданов убежден, что РФ по-прежнему хочет разрушить государственность Украины в ходе войны
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Конечной целью полномасштабного вторжения РФ в Украину была попытка воссоздания Советского Союза в той или иной форме. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Это операция по демонтажу государственности [Украины. Что-то вроде возрождения Советского Союза] – это была их конечная цель. Они и сейчас этого хотят. Но, как говорится, слово на три буквы – "увы", – рассказал Буданов.

Он подчеркнул, что российские официальные лица, говоря о "задачах "спецоперации", всегда избегали конкретики.

"Вы знаете, сначала я думал, что это какая-то недоработка, нелепость. Да, цель изначально была – полный контроль Украины. Но дальше что-то нужно было формулировать. Если еще военный аспект они как-то сформулировали для себя – это у них были тайные документы, но политически для общества, для этой массы они ничего такого конкретного не дали", – отметил разведчик.

Буданов признался, что со временем пришел к выводу, что оккупанты, если исходить из их интересов, поступили правильно, не озвучив целей детально.

"Скорее всего, они рассматривали все варианты, поэтому и сделали себе такую вилку, чтобы в любой момент иметь возможность сказать: "Мы всех победили", "цель достигнута", "победа, ура!" – допустил глава ГУР МО.

Военные цели российского "блицкрига", по словам главы украинской разведки, выглядели следующим образом.

"Не позднее чем на третий день войти в правительственный квартал, либо поднять два флага – российский и украинский – и сменить руководство, либо вообще один российский флаг. Они, кстати, эту идею так до конца и не проработали. И дальше – не позднее 10-х суток после этих трех дней, то есть на 13–14-й день – подавить очаговое сопротивление в случае, если оно будет. Потому что они очень даже сомневались, что оно будет. Вот вся цель", – подытожил Буданов.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Весной 2023 года ожидается украинское контрнаступление, призванное освободить и другие оккупированные территории.

Позднее власти РФ несколько раз формулировали и другие "причины" вторжения, связывая из с якобы исходящей от Украины угрозой. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Буданов прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже летом 2023 года.

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