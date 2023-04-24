"Они и сейчас этого хотят. Но, как говорится, слово на три буквы". Буданов назвал главную цель России в войне

"Это операция по демонтажу государственности [Украины. Что-то вроде возрождения Советского Союза] – это была их конечная цель. Они и сейчас этого хотят. Но, как говорится, слово на три буквы – "увы", – рассказал Буданов.

Он подчеркнул, что российские официальные лица, говоря о "задачах "спецоперации", всегда избегали конкретики.

"Вы знаете, сначала я думал, что это какая-то недоработка, нелепость. Да, цель изначально была – полный контроль Украины. Но дальше что-то нужно было формулировать. Если еще военный аспект они как-то сформулировали для себя – это у них были тайные документы, но политически для общества, для этой массы они ничего такого конкретного не дали", – отметил разведчик.

Буданов признался, что со временем пришел к выводу, что оккупанты, если исходить из их интересов, поступили правильно, не озвучив целей детально.

"Скорее всего, они рассматривали все варианты, поэтому и сделали себе такую вилку, чтобы в любой момент иметь возможность сказать: "Мы всех победили", "цель достигнута", "победа, ура!" – допустил глава ГУР МО.

Военные цели российского "блицкрига", по словам главы украинской разведки, выглядели следующим образом.

"Не позднее чем на третий день войти в правительственный квартал, либо поднять два флага – российский и украинский – и сменить руководство, либо вообще один российский флаг. Они, кстати, эту идею так до конца и не проработали. И дальше – не позднее 10-х суток после этих трех дней, то есть на 13–14-й день – подавить очаговое сопротивление в случае, если оно будет. Потому что они очень даже сомневались, что оно будет. Вот вся цель", – подытожил Буданов.